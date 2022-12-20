STEAM+01 Bootcamp｜VR虛擬實境教師工作坊　將科技融入教學

《香港01》旗下的「01教育」12月舉辦，由STEAM FUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」，包括兩場教師專業培訓以及兩日學生活動工作坊。第二場教師專業培訓已於12月14日舉行，由專家講者分享虛擬實境（VR）的教育應用案例，以及讓教師親身體驗VR和落手製作教材，探索如何將科技融入教學。



STEAM+01 Bootcamp VR虛擬實境教師工作坊。（廖雁雄攝）

教育初創公司Re:learn代表蘇建峯表示，虛擬實境中可使用多項教學常用的功能，包括黑板、共享屏幕、小組討論空間等，教師可利用虛擬實境的沉浸式體驗、無地域限制、遊戲化等特性應用於教學，提升課堂趣味，讓學生在課堂內外獲益。

在工作坊中，不少教師是首次嘗試虛擬實境體驗，他們在導師指引下，短時間內掌握基本操作方法，透過虛擬實境眼鏡在畫面和聲音導航下，進行靜觀、呼吸練習和團隊建立遊戲，感受沉浸式體驗。蘇建峯表示，靜觀練習有助參加者舒緩壓力，而沉浸式體驗則讓他們更專注，放鬆程度更深入。

另外，教師亦透過人工智能拍攝工具和線上軟件，嘗試製作虛擬實境導賞教材，成品可於一般電腦瀏覧器觀看。

出席專業培訓的教師均積極投入工作坊，並於活動期間於導師交流，了解更多製作教材的竅門、適用環境、使用安全等問題。有教師表示，相信虛擬實境能提高學生學習興趣，日後希望在校內舉辦更多類似活動，將虛擬實境科技帶入校園。