STEAM教育｜立法會議員梁熙倡增配套支援　為青年開拓新發展道路

香港政府現時正積極推動本地創科發展，措施包括以「國際創科新城」為主題發展北部都會區，以及推動本地中小學發展STEAM教育，培育本地人才。為推動STEAM教育普及化，《香港01》旗下「01教育」舉辦「STEAM+01 Bootcamp 2022」，讓師生有機會接觸嶄新科技。

民建聯立法會議員、教育事務委員會委員梁熙出席「STEAM+01 Bootcamp 2022」開幕禮後接受訪問時表示，科技是本港未來經濟發展新引擎，能為青年開拓新發展路向，認為政府大力推動STEAM教育、發展北部都會區之餘，亦需從各方面提供更多相關配套支援，例如為年青人提供STEAM生涯規劃、實習機會等，讓他們學習相關知識後能投身創科行業。



民建聯立法會議員、教育事務委員會委員梁熙出席「STEAM+01 Bootcamp 2022」開幕禮後接受訪問，認為政府大力推動STEAM教育、發展北部都會區之餘，亦需從各方面提供更多相關配套支援。（梁鵬威攝）

梁熙表示，自己過往多年曾來往中、港兩地工作，留意到內地透過發展創科為年輕人開拓新職場發展路向，為經濟就業製造「雙頭馬車」。他舉例，內地年輕人多參與科技創新發展，上一代則主力從事傳統工業，不同年齡層人士各有所長，減少不同年齡層因飯碗問題而產生磨擦，令社會更穩定。他以華為作例子，新入職員工月入達3萬多人民幣，做滿3年後平均年薪過百萬，待遇十分優厚。

反觀香港，他直言若社會仍然只談律師、會計師、醫生、金融等傳統專業，新一代只會與上一代「爭飯碗」，因此有必要推動STEAM教育，裝備香港年輕人，為他們的未來多開一條跑道。他認為，香港亦應發展「雙頭馬車」，傳統行業與創科行業齊頭並進，配合未來北部都會區發展。

立法會議員梁熙（左一）。（梁鵬威攝）

不過他認為，長遠而言，無論發展創科抑或推動STEAM教育，政府均需提供更多支援配套。就發展北部都會區而言，梁熙認為日後即使當地吸引到騰訊、華為等大型內地科企落戶，不等於北部都會區即成為創科樞紐，「因為最重要的是港人能在當地有所創新，而非港人打份工」。

至於STEAM教育方面，他認為政府需加強為學生提供STEAM相關行業的生涯規劃、提供更多本地、內地和海外實習機會，為社會製造創科氛圍，鼓勵更多年輕人從事相關行業。

另外，他亦留意到現時政府設有不同撥款，讓學校申請增添STEAM教育設備，但目前不同學校發展速度不一，有個別學校或有所落後，期望政府能為學校提供更多支援，令本港學校整體的STEAM水平都得以提升。