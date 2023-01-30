STEAMFUN自主研發本地特色STEAM教材　讓學生在家寓編程於娛樂

現時STEAM教育已成本港教育界新趨勢，不少家長都希望讓子女在家也可學習STEAM知識，惟現時本港相關資源和產品不多。本地初創教育科技公司STEAMFUN因應本港需要，特意推出一系列以英國BBC的micro:bit模板為基礎的教材，配合STEAMFUN 自主研發的擴展模板（Extension Board），讓學生也可在家中自行寓學習編程於娛樂，啟發創意，同時學習STEAM知識。



「STEAMFUN」聯合創辦人 — Ray（左）及 Jonathan（右）。（梁鵬威攝）

學生家中學STEAM難 辦公司研發科技教材推動編程普及化

現時本港中、小學都設有STEAM教育課程，不過學生回家後想自行繼續學習，經常面對缺乏資源或硬件等問題。另一方面，市場上針對學生的編程課程往往收費不菲，又或是教學方式單調、課程內容未必適合所有學生等，令學生在放學後學習STEAM倍添困難。

STEAMFUN的兩位創辦人 — Ray Lai和Jonathan Hui（許偉樂）留意到問題後，決定成立公司推出STEAM教材，讓學生在家中亦可以邊玩邊學習STEAM知識，解決現時學生的學習困難，將編程學習普及化。

「STEAMFUN」在教材設計上花了不少心思。（梁鵬威攝）

自主研發擴展模板滿足學生需要 課程編排完整重解難

STEAMFUN為了達成願景，在教材開發上花了不少心思。Jonathan指出，現時學校使用的micro:bit模板有不少功能上的限制，但他們自主研發的擴展模板則讓學生可使用更多功能，讓他們自行創作及改良設計，最終擁有屬於自己的設計。Ray亦補充，該擴展模板可以串連micro:bit和微軟的編程學習平台MakeCode，結合STEAMFUN開發的感應器，創造可視化的編程成果，是屬於香港創科界的技術突破。

他們的心思不止於技術，其完整的課程編排亦可見一二。Jonathan表示，STEAM教育的核心是解難，所以他們的教材會營造不同情景及問題，交給學生解決。

學生在使用STEAMFUN教材時，首先閱讀教材提供的創意漫畫了解教材涉及的難題，然後學習解難所需的知識及原理，然後砌積木搭建場景，最後才是動手編程，以思考，創造力及編程技術完成整個解難及學習過程。教材除提供所需材料外，更配有知識要點和教學短片，讓學生可以在家自學和完成作品。

「STEAMFUN」聯合創辦人Jonathan（左）及Ray（右）都鼓勵家長與子女一起使用教材學習編程。（梁鵬威攝）

教材將編程學習成果可視化 家長參與更享親子樂

STEAMFUN亦留意到學生學習編程，家長往往因未能一同參與，未必清楚學生的學習內容和進度，所以他們開發教材時，以編程學習成果可視化為目標，邀請來自製造業、IT業及教育界的專家參與開發和提供專業意見，期望學生每次完成教材後，能透過成果判斷編程邏輯是否正確，確保完成學習任務。

兩位創辦人更鼓勵家長與子女一起完成教材，將學習過程變成親子活動，因為家長親身參與過程可以了解子女所學外，自己亦可以學到實用的編程知識，可謂一舉兩得。

「STEAMFUN」教材採用訂閱制，以刺激他們的好奇心。（梁鵬威攝）

訂閱制每月提供教材 刺激學生好奇心

另外，STEAMFUN的教材採用訂閱制，學生每個月都會收到教材，而教材每年都會圍繞一個大主題，例如今年的主題是智慧城市，教材就會以各種與智能設施為主題。

Ray解釋，STEAMFUN採用訂閱制是希望學生每次收到教材時都會感到驚喜，刺激他們的好奇心。教材會由淺入深按次序提供給學生，確保課程完整，同時讓他們可收集不同工具套裝，吸引他們持續學習，以免家長及學生只購買某套教材而影響學習進度。

STEAMFUN官方網站：https://www.steamfun.com.hk/