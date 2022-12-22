STEAM+01 Bootcamp｜Art Tech學生工作坊　以科技進行藝術創作

政府現時正推動STEAM教育，當中更新增藝術元素。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊，內容涵蓋七大熱門科技主題，包括Art Tech藝術科技。



「Art Tech 工作坊及體驗」由專業導師向學生講解數碼藝術的基本概念，並且讓學生嘗試利用藝術科技進行創作，先繪畫實體畫作，再利用數碼軟件加以創作，從中學習如何加強圖片或圖畫在數碼世界的視覺吸引力。



《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAM FUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」，第一日學生活動工作坊已於12月17日舉行，由專業講師講解關於數碼藝術的基本概念，以及教授學生使用數碼軟件將實體畫作轉化為電子作品。（羅國輝攝）

是次Art Tech學生工作坊以抽象藝術為主題，由瑞士畫室導師主持。導師先讓學生創作一幅實體抽象畫，然後讓學生利用數碼繪圖軟件加以編輯，製作出3幅電子畫。及後再透過AR數碼軟件結合4幅畫作製作成動畫短片，展示箇中變化。

負責導師表示，活動可以提升學生的數碼繪畫技術，加強學生於網上發佈圖片的表達能力，以及學習如何增加圖片的視覺吸引力。

參與工作坊的學生在導師指導下，十分投入創作，學習實體及數碼繪畫的技巧，製作出富個人特色的抽象畫。有參加工作坊的同學表示，這是他首次接觸數碼藝術，讓他有機會學習如何利用數碼軟件編輯電子畫，例如有技巧地將顏色改成漸變。