STEAM+01 Bootcamp｜AI Chatbot工作坊　學生親手訓練AI模型

現時人工智能已廣泛應用，未來更會納入中學課程。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊，當中設有「AI Chatbot即場製作及體驗」工作坊。



活動由專業導師講解人工智能相關概念和應用，同時教授學生「無程式碼機器學習工具」的基本操作，讓學生即使沒有編程知識也能嘗試創建人工智能模型。．



工作坊由科技教育機構Vinci AI導師主持，除了介紹人工智能的基本知識外，亦以卡通片《寵物小精靈》為主題，為學生示範如何使用「無程式碼機器學習工具」訓練人工智能模型，用作分析不同小精靈類別。同時亦教學生若訓練人工智能模型失敗，應如何優化模型，令模型分析結果更精準。

他指出，由於學生對人工智能認識不多，但使用人工智能已成大勢所趨，因此借助簡單易明的例子講解，希望學生能掌握重點，裝備學生應付未來。

有參加工作坊的學生表示，以往未曾學習過人工智能的知識，認為工作坊內容十分新穎，提升了她對學習訓練人工智能模型的興趣。