STEAM+01 Bootcamp｜3D打印融入創意工藝　學生即場製馬賽克蠟燭

3D打印技術日趨普及，甚至可應用在創意工藝。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊。



其中一場為生產力局知創空間「創意蠟燭工藝 x 3D Printing教室」，由專業導師教學生如何透過3D打印技術製作蠟燭模具，然後由學生親手製作馬賽克圖案蠟燭，從中認識蠟燭工藝。



STEAM+01 Bootcamp「創意蠟燭工藝 x 3D Printing教室」學生工作坊。（羅國輝攝）

工作坊導師表示，近年日本和韓國興起設計蠟燭，將蠟材製成不同形態，亦發展至具有不同證書課程。她指，蠟燭工藝可塑性高，可利用環保材料作模具，例如牛奶盒和咖啡杯，甚至應用3D打印技術，自行設計不同形狀的模具。

她又提到，巿面上較常見香氛蠟燭，但除了香氛能舒緩情緒之外，蠟燭的火花也能造到同樣效果，不同火光的色溫亦能令人減壓，適合不同人使用。

參與工作坊的韓同學表示，自己對蠟燭工藝感興趣，非常喜歡今次的體驗，其中特別享受設計蠟燭的過程，認為十分舒壓。另一位參加者陳同學則表示平時家中都有燃點蠟燭的習慣，不過未試過自己親手製作，亦在工作坊中增加對蠟燭的認識。

學生完成創意蠟燭成品，並從中認識蠟燭工藝。（郭曉晴攝）

此外，生產力局導師亦向學生介紹3D打印的主要技術，席上不少學生也表示曾在學校使用3D打印機，學生間互相交流，分享各自的使用經驗。有學生表示，雖然本身對蠟燭工藝的興趣不大，但也是不錯的嘗試，可認識到更多3D打印的最新技術和應用。