STEAM+01 Bootcamp｜學生開發聊天機器人　應用人工智能虛擬對話

人工智能發展愈趨成熟，廣泛應用在日常生活中，例如常見於智能助理和客戶服務平台上的聊天機器人。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊。其中一節工作坊讓學生一試製作人工智能聊天機器人（AI Chatbot），並認識背後概念，有學生表示可學到課堂外的知識。



STEAM+01 Bootcamp「AI Chatbot製作」學生工作坊。（羅國輝攝）

工作坊由蘊思智能（Vinci AI）導師主持，他首先簡介人工智能聊天機器人（AI Chatbot）的三大概念，包括話題、實體和脈絡，讓學生理解聊天機器人的背後概念，其後學生試用Google雲端平台的人類語言處理工具，在導師指引下逐步開發個性化的人工智能聊天機器人，並與其他參加者互動。

就讀中五、選修資訊及通訊科技的黃同學表示，從工作坊中獲益良多，自己是抱著學習新知識的心態主動參加工作坊，希望預先了解學校未接觸到的課程，認為活動達到期望，整體感到滿意。另一位參加者陳同學則表示，印象最深刻是實戰環節，因為第一次自己嘗試開發聊天機器人。