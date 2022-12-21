STEAM+01 Bootcamp｜網站開發啟迪學生編程思維　為未來打好基礎

編程是STEAM教育中重要一環，《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊，當中設有「Web Development 學習及體驗」，讓學生嘗試網站開發。



活動先由專業導師講解基本網頁架構、網頁動畫基礎等，同學們亦可親身體驗網頁開發過程。



兩位導師透過解構網頁基本結構，向同學介紹網站開發語言「HTML」、網頁風格語法「CSS」、基礎網頁編程方法等。（羅國輝攝）

工作坊由兩名社企始元科技OriginBit導師聯合主講，透過解構網頁基本結構，向同學介紹網站開發語言「HTML」、網頁風格語法「CSS」、基礎網頁編程方法等。同學們可即場實踐所學，利用線上平台的編輯器學習撰寫網頁動畫。

參加工作坊的范同學表示，今次是自己首次接觸編程，對此深感興趣，期待日後可在校內學習更多相關知識，製作自己的網站及程式。

兩名導師指出，通過「HTML」練習作為入門，可讓同學初步理解編程的基礎邏輯，引起興趣，再逐步學習更多進階編程語言，甚至可作為軟件開發的基礎，日後進一步培訓學生進入區塊鏈、人工智能，以及虛擬實境等不同進階開發技術，以迎接Web 3.0世代。

他們又指今次於工作坊中特別加入同理心元素，同學可按指示自行編寫一個有關環境題議的小型網站，反思科技在社會的價值。另外亦向同學介紹網上免費資源，激發學生自學興趣。