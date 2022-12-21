STEAM+01 Bootcamp｜由構思創意到立體繪圖　學生體驗3D打印應用

3D立體打印技術日趨成熟，不少學校亦引入作為STEAM教學課題之一。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊。



在3D打印工作坊上，學生可一窺3D打印的原理、最新技術發展及科技應用等；更可即場構思3D草圖，並利用專業3D繪圖軟件製作模型成品，了解完整製作流程。



在3D打印工作坊上，學生可初步了解3D打印的原理、最新技術發展及科技應用等；更可即場構思3D草圖，並利用專業3D繪圖軟件製作模型成品，了解完整製作流程。

萬象創造公司MakeOmnia導師首先為參加者講解3D打印原理、各類立體繪圖檔案格式、不同器材的打印方式及物料，並解釋如何設定支撐點以防打印過程中出現變形的問題。

他接著介紹3D打印的各類實際社會應用，包括3D打印建築物可大大降低建造成本，亦可用於生產汽車、飛機等大型運輸工具等，而隨著技術發展，3D打印亦廣泛應用於醫療範疇，例如器官打印、義肢打印。

實踐環節上，參加者有機會發揮創造力，即席構思草圖，再利用兩款3D繪圖工具將構思製作成3D模型圖像。（羅國輝攝）

實踐環節上，參加者有機會發揮創造力，即席構思草圖，再利用兩款3D繪圖工具將構思製作成3D模型，包括通過由MakeOmnia開發的繪圖程式將2D平面圖案轉換成3D模型圖像，以及使用雲端3D建模軟件Tinkercad直接繪製模型，並由導師從旁提供指導和建議，以助學生了解3D繪圖思維及製作流程。

談及3D打印與STEAM教育，導師表示3D打印並非只是簡單擺設，相關技術於工業生產，以至於多個科技範疇均扮演重要角色，相信有助學生未來發展。