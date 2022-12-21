STEAM+01 Bootcamp｜學生VR體驗元宇宙　即場學習製作虛擬導賞

疫情促使電子學習急速發展，元宇宙等技術亦打破了不少教學限制。《香港01》旗下的「01教育」舉辦，由STEAMFUN和VTM贊助的「STEAM+01 Bootcamp 2022」已於12月17日和18日舉辦一連兩日學生工作坊。



其中於12月18日舉行的AR/VR（加強現實/虛擬實境）學習體驗工作坊中，學生可親身製作VR導賞互動網頁，了解設計流程及技術操作；更可使用最新穿戴設備試玩熱門VR遊戲，體驗最新元宇宙社交協作模式。



AR/VR體驗工作坊由本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯主講。（羅國輝攝）

AR/VR體驗工作坊由本地科技初創公司Re:learn行政總裁蘇建峯主講，他首先講解AR/VR的原理、發展歷程及最新技術，並由此延伸至當今最熱門的元宇宙概念，介紹Horizon Workrooms等商業應用、職業路徑等，助同學了解行業前景。

參加者亦可即場實踐所學，透過小組協作，利用360相機及網上工具Matterport製作VR虛擬導賞互動網頁。同學需以最多12個視點，附以合適的多媒體元素，設計完整遊覽路線，從中了解實際設計流程及技術操作。參加同學亦表示，透過親身製作，可讓他理解到如何代入觀眾的視角，運用想像力設計內容豐富的導賞路線。

至於遊戲體驗環節上，參加者戴上近年最受歡迎的一體式VR眼鏡，分組登入VR遊戲社交平台在「另一個次元」協作對戰，一嘗元宇宙「打機」體驗。同學們都十分投入，現場氣氛熱烈。

蘇建峯特別提到，VR遊戲環節並非單純的「打機」，而是希望以遊戲形式讓同學體驗最新的元宇宙社交協作模式。他續指，近年的疫情推動元宇宙急速發展，促成更多跨地域、跨族群的共融交流，宜讓學生及早接觸這一社交方式。

蘇建峯特別提到，VR遊戲環節並非單純的「打機」，而是希望以遊戲形式讓同學體驗最新的元宇宙社交協作方式。（羅國輝攝）

VR技術亦有助提升教學體驗，惟器材往往所費不菲。蘇建峯表示，明白到並非每間學校都有資源購置相關設備，建議學校可透過租用或到校工作坊為學生提供更多VR學習體驗。