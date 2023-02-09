教育專欄｜「勤玩有功，多戲有益」：自由遊戲新觀念

近年，自由遊戲一詞成為幼教界的新主流，雖然政府及不少幼稚園都大力推廣自由遊戲這個概念，認為自由遊戲對孩子的成長有莫大益處。不過部分家長對自由遊戲的成效仍有不少存疑，坊間聽得比較多的評語及誤解包括: 「自由遊戲淨係玩，都學唔到嘢嘅！」、「自由遊戲比佢哋亂咁玩，玩創晒個心，冇晒規矩，唔知危險！」以及「要趁佢哋仲細，比啲正確規範佢哋，如果唔係大個就好難改㗎啦！」等等。作為多年的幼教工作者，筆者希望藉此闡述自由遊戲的概念。



作者: 東華學院幼兒教育實習統籌主任馮詩韻女士（東華學院傳訊及公共關係處修訂）



勤有功，戲亦有益

要真正了解自由遊戲，我們便要相信「勤有功，戲亦有益」的概念。尤其在幼兒階段，「玩」才是王道。自由遊戲的成效不僅在於知識，更是技能的獲得，是有效學習的基礎。俗語有云：「給人一條魚，倒不如教他養魚。」讓人可以自力更生。同樣道理，教育不單只傳授知識，而是讓幼兒懂得如何主動探索知識和學習將來生活所面對的種種；自由遊戲便能擔當這重要的角色。要知道「玩」是幼兒的本質，而真正的「玩」，需要讓幼兒全情投入、享受，完全沒有壓力，亦沒有成人的介入及特定的學習目標。當真正能夠讓幼兒自行決定、發揮及進行遊戲或玩意時，技能便逐漸產生。

自由遊戲令幼兒學會如何自行解決難題，提升自信。

我曾在香港多間幼稚園進行一項實踐自由遊戲對幼兒影響的調查。從調查觀察所得，在幼稚園中有定時實踐自由遊戲的幼兒 1） 主動投入學習、 2） 嘗試自行解決難題及 3） 自信心提升均較在傳統模式上課的幼兒有明顯的分別。舉一實例，數名幼兒欲從攀爬架跳下來，但地墊上間中有其他幼兒往來。幼兒們知道自己是主導，以及需為自己的決定負責任時，他們會作出風險評估和協作解難。當一位幼兒準備姿勢跳下來時，另外二位便會負責觀察，並大聲呼籲其他幼兒暫時不要橫過該處。同一例子而另一情境，有一位比較害羞和忌諱的幼兒，他曾站上攀爬架多次，想跳又不敢跳下來。經他多次觀察其他幼兒的動作和儲存勇氣後，他終於成功著地。這例子除了觀察到幼兒勇於挑戰外，更反映自由遊戲能讓幼兒跟隨自己的步伐自主學習。幼兒在當中學習到不同的技能，而這些技能才是新生代學習的磐石。沒有傳統課堂上預定的進度表和特定的學習目標，沒有跟其他幼兒的標準式的比較，可擺脫無形的壓力、尷尬和自卑，從而提升學習的自信心。

幼兒在遊戲當中學習到不同的技能，而這些技能才是新生代學習的磐石。

自由遊戲助幼兒更知所進退

有家長擔心自由遊戲會否令幼童「玩創個心」，因而疏於學習。在華人社會，「勤有功 戲無益」的觀念根深柢固，所以家長的擔心是合理的。不過，只要清楚讓幼兒得知自由遊戲的時段，他們會分辨自己的角色。其實只要與幼兒預先協同好自由遊戲的時間，反而更能培養幼兒的責任感，令他們分配學習與遊戲的時間時更知分寸。當家長能配合減少給予幼兒在學術上的操練和壓力，在學習和遊戲間作出平衡，讓他們在「玩」的過程中得到滿足，對事物充滿好奇心，便會主動探索和學習知識，達致真正的教育目的，讓幼兒迎刃而上。

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