殺校邏輯｜長洲錦江小學小一班12人可續辦　收生15人欠一個瀕殺校

中華基督教會長洲堂錦江小學周二（4日）向家長及校友發通告，指接獲教育局通知今年9月未獲准開辦小一，跌入殺校網。最新資料顯示該校其實取錄15人9月升讀小一，尚欠一人才免被殺校。翻查該校周年報告，該校2021/22學年小一最終在學只有12人，卻可如常運作。由此可見，教育局的殺校邏輯，只看派位人數。



長洲過去曾有7間小學，目前只餘下3間，而錦江小學前身為長洲女校，已有88年歷史，於2001年獲當時教育署批准進行學校改善工程，興建一幢五層高新建築物。教育局局長蔡若蓮2018年時任副局長時，曾轉載該校校長訪問。



中華基督教會長洲堂錦江小學因收生小一只取錄15人，尚欠一個，跌入殺校網。(資料圖片)

▼長洲堂錦江小學2022年9月開學禮▼



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長洲7間小學殺剩3間 中學只餘一間官中

長洲過去曾有7間學校，當中漢川學校早已變成民居；長洲公立學校、長洲漁會公學及長洲順德公立學校三間村校，於2000年代殺校潮下先後結束，目前僅餘1899年創辦的國民學校、1935創辦的長洲堂錦江小學及1953年創辦的長洲聖心學校。錦江小學為基督教學校，而聖心學校則屬天主教，國民學校則無宗教背景。

中學方面，全島只餘長洲官立中學，佛教慧因法師紀念中學剛於2022年停辦。

原為長洲女校 2003年擴建後轉全日制 每級一班

今次面臨殺校的長洲堂錦江小學位於長洲山頂道西一號，前身為位於新興後街的長洲女校，由盧恩信創辦，長洲女校於1960年遷往現今校址，雖然當時校名仍為長洲女校，但已開始收男生。直至1978年隨著盧恩信退休，辦學權交給中華基督教會，至1982年易名為長洲堂錦江小學。

原校舍是一座金字頂平房式建築物，只有三個課室、一個特別室和一個辦公室，小一至小六每級一班。校方於1998年校董會向教育署申請轉為全日制，於2001年獲教育署批准進行學校改善工程，於新校舍在舊校舍前興建一座五層高的全新建築物，工程直至2003年10月正式完工，並於同年10月20日正式遷入啟用，學生轉為全日制上課。

現任教育局局長蔡若蓮亦曾於2018年於Facebook撰文讚賞學校。（蔡若蓮Facebook截圖）

蔡若蓮曾轉載前校長報章專訪

現任教育局局長蔡若蓮於2018年於Facebook轉載該校前校長曾偉漢的訪問，當中引述指校舍位於「山巔之上」，從校舍天台放眼望去，整個長洲景色盡入眼簾，視野開闊，與校長曾偉漢希望學生可以學得更深入、知得更廣博、看得更遠大，不謀而合。

料自行派位收生收爆 統一派位至少獲派2人

參考校方2021至2022年度的周年報告，該年度小一至小六各開一班，總人數為95人。一年級實際在讀學生12人，其餘年級學生人數介11至23人，即是說，教育局准許每班人數在16人以下。不過前提是，年度小一新收人數，在自行派位及統一派位兩個階段必須合共取錄至少16人，才能開一班小一，之後人數少過16人，不會跌入殺校網。

去年9月進行的小一自行派位，校方按機制撥出25個小一學額的一半、即13個，按計分法取錄報名學童，入讀今年9月的小一。取錄名單現已無法從網頁查看到，由於今年初公布的統一派位學額只有12個，推斷該校自行派位「收爆」，即有13人。立法會教育界議員朱國強昨日（5日）表示，錦江小學收生情況不差，校方透過兩輪收生，總數達15人，只欠一人才逹標。即在統一派位再獲派2名學童。

小一自行派位時，每名學童只限報一間，故此該13名學童的家長料是「鐵粉」，希望子女可入讀，即小一人數或多過上學年的小一。

長洲另外兩間學校當中，國民學校2020/21學年的年報顯示，該學年有46名小一學生，開兩班，全校總人數為282人；長洲聖心學校2021/22學年的年報顯示，該年度小一生共45人，開兩班小一，全校總人數為245人。