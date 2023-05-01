太空夢成真！「少年太空人體驗營2023」接受全港中學提名學生參加

國家發展航天科技一直努力不懈，除了有載人航天工程的成功及嫦娥工程取得的探月成就，亦有北斗三號全球衞星系統等惠及民生的科技。中國航天科技集團有限公司於年初發報《中國航天科技活動藍皮書（2022年）》，表示今年計畫實施60多次發射任務，繼續積極拓展航天科技。在本港，由康樂及文化事務署與香港中華總商會合辦的「少年太空人體驗營2023」將於7月底至8月初舉行，有興趣參與的中學生可由即日起至5月31日經學校提名參加，親身體驗國家航天科技的發展！



8天行程 深入航天基地

「少年太空人體驗營2023」為期8天，行程包括參觀北京航天城和酒泉衞星發射中心等主要航天設施。負責統籌的香港太空館將挑選30名中學生於暑假期間前往內地，學員能親身體驗太空人的刻苦訓練並與國家航天員會面交流，充實的行程體驗將令人畢生難忘。

學員近距離參觀火箭組裝塔，認識國家航天科技的發展。

進入發射控制中心，模擬火箭發射前的倒數程序。

透過參觀不同的展覽及講座，加深學員的航天和天文知識。

相信不少人都透過電視直播，看到長征系列火箭於酒泉載人航天發射場升空的畫面，非常震撼與深刻！酒泉載人航天發射場於1998年正式投入使用，主要任務是負責運載火箭、飛船、空間實驗室、有效載荷和太空人系統裝船設備在發射場的測試和發射等。學員可以親身參觀酒泉衞星發射中心，走進載人航天發射場、深入了解控制中心及組裝塔等設施的運作，學習太空科學和航天科技知識，機會千載難逢！

與太空人見面 穿太空服打卡

難得深入航天基地，當然要一嘗做航天員的心願！北京航天城是孕育出色航天員的基地，設有航天飛行控制中心、航天員體能訓練館等設施，楊利偉、費俊龍、聶海勝等航天員都是在這裡接受培訓。學員有機會體驗航天員的訓練課程，包括穿脫航天服、「太空廚房」、心理訓練和血液重新分布訓練等。行程更安排學員與航天專家及航天員會面，體會航天員迎難而上、百折不撓的精神。

穿脫艙內航天服訓練，學員可穿上航天服打卡，絕對是最吸LIKE的照片！

學員親身與航天員會面，了解他們的訓練生活。

究竟如何製作太空食物？學員將會在太空廚房找到答案。

參加資格

參加者須為2022／23學年中二至中六全日制學生，年滿12歲或以上、具備良好中文溝通能力。由學校提名參加，每間中學最多可提名2名學生。參加者須通過3輪甄選，包括問答比賽、營前集訓及面試。立即提名心水學生參加「少年太空人體驗營2023」啦！

「少年太空人體驗營」2023

活動日期︰2023年7月底至8月初

地點︰北京航天城、酒泉衞星發射中心

參加資格︰中二至中六全日制中學生，由學校提名參加

名額︰30名

詳情︰https://hk.space.museum/tc/web/spm/activities/yatc.html

(資料及相片由客戶提供)