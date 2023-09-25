教育科技月｜職場技能大執位　教育科技助提升員工技能及再培訓

疫情加速數碼轉型，加上生成式人工智能漸趨成熟，各行各業需要的技能亦急劇轉變。有研究指，香港有80萬人於2028年或之前會因為人工智能而失業，但另一方面亦有不少僱主表示未能找到擁有合適技能的僱員。



要解決人才問題，除了從外地搶人才滿足需求外，亦需要透過廣泛而有效的培訓減少技能缺口，而最佳的解決方法就是大規模引入教育科技，兼顧經濟效益、個人化學習內容、刺激學習動機及彈性學習時間。



大學訓練與職場需求有落差 提升員工技能面對多重問題

不少企業及僱主均反映，現時大學教授的內容多以知識理論為主，未必能追上現時科技急速發展，大學畢業生即使擁有高學歷，亦不代表他們滿足到現實職場技能需求；至於現有僱員，也未必能數碼轉型，應用相關數碼技能。另外，不論職場新鮮人抑或擁有一定工作經驗的職場人士，在生成式人工智能的興起下，更加需要慎思明辨，以向人工智能提出清晰的問題及分析其生成的答案。

然而，即使企業有意為員工提供技能培訓，仍會面對種種問題。先以資源為例，並非所有企業都有充足資源推行既能兼顧廣度及深度，又可以追上最新技術的培訓課程，長遠會與資源豐富的企業差距愈拉愈闊。此外，一般僱員培訓課程編排冗長，員工又難以安排大量時間學習，甚至對課程缺乏興趣，成為企業培訓員工技能的障礙。

教育科技以技能為本 節省培訓時間及提升效率

近年全球各地教育科技初創公司迅速發展，提供不同解決方案，回應企業需求，例如可以降低培訓課程的成本及門檻，使更多公司負擔到最新而深入的課程；亦有方案能夠為企業及員工提供個人化課程，達到準確回應職場技能需求、縮減課時及吸引員工學習的目的；更有公司的產品可以整合和分析企業員工擁有的技能組合，幫助進行針對性的招聘或培訓計劃。

薯片叔叔共創社將於10月13日舉辦教育科技月成人教育峰會（線上或實體），探討：

- 人工智能對未來工作和學習的影響

- 科技在僱員再培訓和發展21世紀基本技能中的角色

- 我們如何利用科技將高等教育與職場聯繫起來

峰會將以美國南新漢普夏大學人類系統首席科學家George Siemens教授（人類與人工智能交叉領域的思想領袖）和Minerva創辦人、主席及行政總裁及Minerva大學校長Ben Nelson（世界上最具創新性大學的創始人）之間發人深省的對話拉開帷幕。與會者透過美國斯丹福大學、韓國能源技術研究所、LinkedIn和溢達集團的案例，從教育工作者和學習與發展執行者身上，了解科技在高等教育和勞動力發展中的革命性力量。

與會者還將與屢獲殊榮的教育技術解決方案提供商進行體驗式學習，了解科技如何驅使學習者自主學習、培養核心能力以及促進學術界與行業合作。其中一些解決方案提供者將為與會者提供試用優惠。

Workera

Workera運用最新的人工智能技術，將企業員工技能可視化，幫助企業檢視團隊員工擁有的技能。

Workera主席吳恩達（Andrew Ng）除了是美國史丹福大學電腦科學系兼職教授，開辦多個廣受學生歡迎的人工智能課程外，更是教育科技公司Coursera的主席及聯合創辦人。Workera運用最新的人工智能技術，幫助企業檢視團隊員工擁有的技能、提供業界領先的技能評估、及度身訂造的技能培訓計劃。管理層可以透過視覺化的圖表得知企業的技能強項及技能差距，並與其他企業、行業整體及大型科技公司作對比。

企業亦可運用Workera提供的資料針對所缺乏的技能招聘所需人才，或依照技能配對員工至合適的公司項目。另外，Workera可以為企業量度員工的技能熟練度，提供介乎1至300的技能分數，管理人員可以根據該分數追蹤員工的技能發展，以至是安排技能培訓。管理人員亦可因應不同員工對同一技能的不同熟悉程度，分別安排合適的課程及導師，提升技能培訓的效率及成果。

過去半年，有不少Wokera的客戶均聚焦於量度及加強團隊運用生成式人工智能的能力。初期，客戶團隊只有28%成員擁有使用生成式人工智能所需的技能。然而，透過Workera的技能量度及個人化學習歷程服務，客戶們不但成功收細技能差距，更在4週內將團隊成員使用生成式人工智能的能力增加240%。

Macat

Macat是來自英國的網上學習平台、文庫和慎思明辨工具，集多功能於一身。

Macat是培訓慎思明辨（Critical Thinking）的專家，在相關範疇有多達12年經驗，亦已進行超過10年的嚴謹學術研究，投資超過3,000萬美元（約2.35億港元），與超過750位學術人士合作，當中不乏來自知名大學的學者，例如劍橋大學。

Macat認為慎思明辨由解難（Problem Solving）、分析（Analysis）、創新思維（Creative Thinking）、理解（Interpretation）、評價（Evaluation）及推理（Reasoning）的「PACIER」框架組成，課程以6個PACIER技能及24個子技能為基礎，每個PACIER技能都會有4個子技能作進一步解說。Macat以PACIER框架開發了完整的學習流程，當中包括測驗（Test）、教學（Teach）及追蹤（Track），亦推出了不同產品，包括線上評估、文庫及大師課程。

Macat的課程能夠吸引學生投入課堂，激發他們在課堂外繼續學習，從而推動終身及全方位學習。教師們就認為Macat的課程非常有效，指出大多數參加過Macat課程的學生於PACIER 技能發展上改善了40%，整體成績也改善了20%。PACIER框架由Macat與劍橋大學、倫敦政治經濟學院、國際經濟合作發展組織（OECD）學生能力國際評估計劃（PISA）以及數個英國考試委員會合作開發。該框架於2016年經最大規模的慎思明辨研究驗證，研究對象超過1萬人。現時Macat已與OECD簽訂協議，為全球高等教育界開發用於衡量慎思明辨和創意的工具。

Odilo

Odilo以「所有人都可以提升自己」為理念，向用戶提供無限的電子書、有聲書、短片及課程等內容，被喻為「教育版Netflix」（Netflix of Learning）。

Odilo以「所有人都可以提升自己」為理念，向用戶提供無限的電子書、有聲書、短片及課程等內容。該公司被喻為「教育版Netflix」（Netflix of learning），擁有全球最大的學習資源庫，旗下超過390萬個學習素材分別由43種語言組成及超過6,300名供應者提供，至今累積超過1.7億名用戶，採用方案的機構來自超過50個國家及超過8,500個機構。

採用Odilo的企業可以自由運用及組合學習資源庫內的素材，為各個員工度身訂造合適的課程。另外，Odilo BI系統可以根據企業需求，提供經整合的數據及分析報告，以獲取洞見改善及學習過程及內容。

Belong Education

Belong Education是一個職場體驗平台，透過安排學生與僱主互動，並提供以行業為基礎的體驗機會，以提高參加學生於畢業後獲聘的機會及競爭力。

Belong Education是一個職場體驗平台，透過安排學生與僱主互動，並提供以行業為基礎的體驗機會，以提高參加學生於畢業後獲聘的機會及競爭力。使用平台的學生可以獲得實際職場經驗，以至是取得全球多間企業，包括DHL、LinkedIn及Uber等使用的「Belong分數」（Belong Score），以反映自己所擁有的技能、知識及經驗，讓投身職場的道路可以更為暢順。

Virtual Internships

Virtual Internships為學生提供來自超過80個國家的遙距實習機會，以取得實際的工作經驗，並建立各種職場所需技能。

Virtual Internships為學生提供來自超過80個國家的遙距實習機會，以取得實際的工作經驗，並建立各種職場所需技能。Virtual Internships與全球多間大學均有合作，保證他們的學生可以獲得遙距實習機會。遙距實習享有多個優勢，除了可以節省時間及工作安排更為彈性靈活之外，更重的是學生可以獲得更多的實習機會，從而減少畢業後在職場遇到的技能落差。

Classin

Classin作為混合和虛擬學習的一站式學習解決方案方台，獲得超過6萬間機構採用，其方案可以促進來自世界各地的學生一起學習時的課堂體驗。

數碼轉型及世界合作愈趨緊密，企業亦更加歡迎聘請來自世界各地的員工，並以遙距方式工作。面對國籍及種族多元的團隊，文化共融及相關觸覺的重要性就更為突出。Classin作為混合和虛擬學習的一站式學習解決方案方台，獲得超過6萬間機構採用，其方案可以促進來自世界各地的學生一起學習時的課堂體驗，讓他們在進入職場之前已經有相關經驗，更能配合新世代的國籍及種族多元工作環境。

薯片叔叔共創社10月推一系列活動

薯片叔叔共創社將於10月舉辦「教育科技月」，與社會各界共同推動教育發展，探討人工智能對教學的影響、了解如何利用科技提昇學習成果和改善學生福祉及為教育工作者和學生展示教育科技解決方案。除了在10月13日舉辦探討成人學習的峰會外，亦設有為教育者、初創企業、家長和學生舉辦的活動，詳情可參閱「教育科技月」網頁