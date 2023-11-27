SHAPE銜接學位課程擁多項優勢　助你就業、升學更具競爭力

銜接學位課程（Top-up Degrees）是不少副學士和高級文憑畢業生的首選，其中，VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）所提供的銜接學士學位課程，專為持有高級文憑、副學位或相等學歷的人士而設。這些課程為升學和就業帶來眾多優勢，最快一年便可以讓副學士和高級文憑畢業生更具競爭力，飛躍至人生另一階段！



作為VTC機構成員，才晉高等教育學院（下稱SHAPE）與多間備受國際認可的海外和內地大學合作，為持有高級文憑、副學位或相等學歷的人士提供以專業為本的銜接學士學位課程。因此，學生在港修畢課程後，亦能獲得由相關大學頒授的畢業證書。SHAPE所提供的學科涵蓋7大範疇，包括商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、健康及生命科學、資訊科技，以及款接、旅遊及文娛，學生最快可以1年完成全日制課程，即使是兼讀制課程亦只需14至24個月便可畢業（澳洲RMIT大學課程除外）。

立即網上報讀SHAPE銜接學士學位課程

•適合高級文憑/副學士畢業生

•截止日期前，免報名費#

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•日期︰12月16日於MS Teams網上舉行

•課程簡介及即時解答有關課程及升學資訊

不論全日制或兼讀制 SHAPE學生均有不同資助

SHAPE的優勢之一是其所有Top-up Degrees課程均設有政府資助和奬學金可供申請：

此外，全日制學生亦可申請政府自資專上獎學金計劃（SPSS），其中設有4種不同類型的獎學金，每個獎學金金額由HK$10,000至HK$80,000不等。在2020-23年，SHAPE學生便合共獲得超過600萬的SPSS奬學金，成績斐然！

課程受認證 升學、就業多元出路

SHAPE的畢業證書由相關大學頒授，課程質素獲相關大學保證，學術水平亦與當地看齊，兩地講師授課，有助學生拓展國際視野。同時，SHAPE的所有英國和澳洲銜接學士學位課程，均已獲取資歷架構第5級*，學歷等同本地大學學位，故學生可申請政府資助及獎學金，亦可投考政府工和升讀碩士。

此外，SHAPE畢業生的就業率高達88%^，出路包括獲聘任於政府部門及大型或跨國企業，以及升讀本地或海外碩士課程。大部分SHAPE的工程銜接學士學位課程更獲港、英、澳的專業學會認可，助發展事業及實踐抱負。

¹ 註冊編號: 252133

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 16/000725/L5

Validity Period : 01/09/2016 - 31/08/2025

² 註冊編號: 253201

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 22/000664/L5

Validity Period : 01/09/2022 - 31/08/2026

³ 註冊編號: 253188

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 22/000545/L5

Validity Period : 01/09/2022 - 31/08/2026

⁴ 註冊編號: 251919

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/000002/L5

Validity Period : 01/09/2014 to 31/08/2026

⁵ 註冊編號:252564

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 15/002711/L5

Validity Period : 01/09/2015 - 31/08/2025

⁶ 註冊編號:252436

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/002777/L5

Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2027

⁷ 註冊編號:251732

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 22/001014/L5

Validity Period : 01/02/2024 To 30/06/2024

本課程現正進行覆審中，結果有待香港學術及職業資歷評審局審批

⁸ 註冊編號:212652

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 16/000866/L5

Validity Period : 01/10/2016 - 30/09/2024

本課程現正進行覆審中，結果有待香港學術及職業資歷評審局審批

⁹ 註冊編號:252564

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 15/002711/L5

Validity Period : 01/09/2015 - 31/08/2025

¹⁰ 註冊編號:252070

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/002640/L5

Validity Period : 01/09/2014 to 31/08/2025

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

*有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英澳課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽 www.shape.edu.hk 內的個別課程網頁。

#詳細請瀏覽SHAPE網頁

^SHAPE全日制畢業生就業調查2022

（資料及相片由客戶提供）