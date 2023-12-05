《香港01》推STEAM+01 ESG LAB 助學校落實「中學IT創新實驗室」

「01教育」自2022年7月成立以來一直關注及參與學界STEAM發展，先後透過 STEAM＋01 Bootcamp 2022 及 STEAM＋01 SummerBootcamp 2023 與學界及教育科技初創交流。



未來我們將聚焦於學生如何透過STEAM及人工智能、創新思維，推動環境、社會和企業管治（ESG）的相關議題，透過「STEAM＋01 ESG LAB」與一眾教育科技初創企業以及關注這個議題的專家，共同推動加強學界對ESG的認識。



+ 3

「STEAM＋01 ESG LAB」是為配合「中學IT創新實驗室」而設的先導合作計劃。計劃由《香港01》統籌聯同一眾「01教育伙伴」科技初創企業推出一系列STEAM課程並結合「01社區伙伴」的一系列社區議題培訓，讓學生就多個環境、社會和企業管治（ESG）議題，以創新思維提出可持續發展倡議方案。

計劃將橫跨一個學年，期內首階段將招募20間中學參與。參與計劃的學校將與《香港01》社區伙伴以及 01教育伙伴合作，讓同學最終在 STEAM＋01 ESG Cup 與全港學界就可持續發展方案競賽中，為香港社會未來出一分力。

透過「中學IT創新實驗室」資助，學校可按預算選擇3至5個 「01教育伙伴」提供的課程，至於參與課程的小組學生將獲安排參加 「01社區伙伴」專題講座、社區體驗活動。校園亦可增設相關設備和硬件，例如VR沉浸式裝備、小龍蝦養殖生態間，讓小組學生以及其他同學可全校性參與，日後亦可於其他教學場景應用，包括跨學科學習場景。

有關課題內容將在日內分批公佈，如有興趣了解及率先報名參與計劃，請聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 「中學IT創新實驗室」 方案查詢）

WhatsApp或電話聯絡：35828747

其他連結：

中國人壽（海外）冠名贊助「STEAM+01 Summer Bootcamp 2023」活動專頁

STEAM+01 Bootcamp 2022 活動專頁