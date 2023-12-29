理大婚姻及家庭治療文學碩士│解決家庭問題，共建美好社會

近年香港離婚率只升不跌，而倫常慘案亦比以往更常出現，令大家不得不正視婚姻和家庭關係和諧的重要性。今年是香港理工大學的婚姻及家庭治療文學碩士課程改名後首次招生。課程主任魏素樺博士表示，有效處理婚姻和家庭關係問題不僅對各個家庭成員有益，更有助政府減低處理家庭問題或離婚個案的龐大支出，從而更有效地分配社會資源，建立更美好的社會。

攝影：蘇煒然



香港離婚率上升 理大針對性改編課程

據香港統計處數據顯示，2019年的結婚數字有44247宗，離婚數目則為21157宗，離婚率高達47.8%。2020年的離婚數字雖然下跌至16020宗，但結婚數目也大幅下降至27836宗，令離婚率上升至57.6%。這些數據顯示港人的婚姻及家庭關係越趨不穩定，而倫常慘案亦比以往更常出現，令相關問題受到社會各界的廣泛關注。

理大自2005年開始提供家庭本位實務及家庭治療碩士課程，內容乃參照美國婚姻及家庭治療協會的指引而設計，該課程今年正式改名為婚姻及家庭治療文學碩士。課程主任兼理大應用社會科學系講師魏素樺博士解釋道：「以前課程內容較多面向，而改名後將會更專注於婚姻和家庭治療，更能針對性地幫助現時香港社會的各種家庭問題。」

魏博士解釋課程改名後將會更加專注於婚姻和家庭治療，更能針對性地幫助現時香港社會的各種家庭問題。

一年實習期 加速由學生成為專業治療師的進度

香港現時也有其他院校提供輔導課程，但理大婚姻及家庭治療文學碩士課程是唯一屬於UGC院校，聚焦於解決婚姻及家庭問題，並為學生提供實習機會的課程。魏博士表示：「因為支援實習科目的資源很密集，大部分院校的輔導課程的實習期為數月至半年，但此課程實習期長達一年，全因為實踐比理論更為重要！」這些實習時數同時被香港專業輔導協會、香港婚姻及家庭治療協會以及美國婚姻及家庭治療協會認可。學系亦會舉辦海外遊學團，為學生安排與學科相關的參觀和交流活動，擴闊學生視野。

課程舊生劉其容（Kate）擁有商科學士學位，在商界工作幾年後，才決定重回校園，並選擇婚姻及家庭治療文學碩士課程。雖然她並沒有相關的社會學背景，但甫畢業便能加入婚姻及家庭治療師行列，她坦言全因為期一年的實習：「就算你學的理論再多，畢竟這是對人的工作，所以應用很重要。雖然一年的實習期很長，但確實可以加速你由學生成為專業治療師的進度。」

Kate（中）雖然沒有相關的社會學背景，但經過一年的實習後，甫畢業便能加入婚姻及家庭治療師行列。

人際關係大腦神經學以及創傷療癒 列入課程

課程內容除了實習外，還包括婚姻及家庭治療、婚姻及家庭研究、人類發展和專業發展等等。魏博士特別點出「人際關係腦神經生物學以及創傷療癒」一科：「理大是首個將人際關係大腦神經學納入課程的學院，該學說整合不同領域如人際經驗、人類心理歷程、神經生物學、創傷及療癒的元素的知識，把科學研究與臨床專業整合，以解釋思維、大腦和人際關係是如何互相影響。」另一位畢業生袁凱玲（Cory）指這科對自己進行治療有很大的幫助：「當我有機會向接受輔導家庭解釋人際關係大腦神經學的研究，指出兒童早年與父母或主要照顧者的依附關係和相處經驗，會影響兒童的腦部建構和功能發展。家庭成員往往會更願意去改善家庭的溝通，建立健康的互動模式」

Cory（右）指出修讀「人際關係大腦神經學及創傷療癒」一科後，使自己能更有效地輔導個案。

魏博士冀課程能有助建立美好社會

學生從婚姻及家庭治療文學碩士課程畢業後，能夠從事社福界、私人執業、駐校支援學生及家長、有宗教背景的輔導中心等工作，亦可在學業上更上一層樓修讀博士學位。對魏博士而言，除了希望學生能從事理想的工作外，更希望大家能攜手建造更美好的社會：「每年政府有不少資源投放於家庭支援，精神健康問題，家庭暴力甚至近期常出現的倫常慘案，對社福和醫療系統，甚至執法機構都造成負擔。因此，我希望畢業生能學以致用，以婚姻及家庭治療介入方法，為有需要的家庭提供服務和支援，減少相關問題，使社會能更有效地分配資源。」

婚姻及家庭治療文學碩士課程將於2024年4月30日截止報名，並於9月開學。應用社會科學系設有入學獎學金以嘉許在學術或非學術領域上取得優異成績的新生，學生亦可透過政府的「擴展的免入息審查貸款計劃」申請學費貸款以協助他們繳付學費。如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://www.polyu.edu.hk/apss/study/taught-postgraduate-programmes/master-of-arts-in-marriage-and-family-therapy/

（資料及相片由客戶提供）