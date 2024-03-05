《香港01》聯乘經典品牌SUPER X　支援學生內地交流接觸本地品牌

《香港01》早前舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地3間中學逾60名師生前往海南直擊火箭發射震撼時刻，同時了解國家航天科技發展。是次交流團《香港01》與本地經典品牌SUPER X合作，贊助是次交流團參加者每人一個經典款圓筒團袋，陪伴他們渡過整個旅程。



SUPER X老闆兼總經理李攝俠表示，當初一聽到有機會支持青少年活動即二話不說答應合作，同時透露公司正密鑼緊鼓重塑品牌，期望能讓港人重新認識這個香港品牌。



SUPER X是不少人的學生時代回憶，特別是其經典款圓筒袋，更成為當時潮流品牌，幾乎每名學生都有一個。後來隨着時代轉變，SUPER X一度遠離港人視線，直至最近再度興起，更聯乘《香港01》為學生提供經典圓筒袋作為交流團的團袋。

「我生於斯、長於斯，我七十幾歲、七十幾年都在香港，即使曾經移民到加拿大，子女全都在那邊出生，最長停留時間都是一兩個月，我都回來香港，並一直堅持，堅持在香港開設實體店」。李攝俠表示20多年來一直支持學生，包括過往支持學界比賽，並且一直贊助大學生運動會港隊服飾至今，從來沒有停過，希望透過各種渠道為學生提供裝備，減輕學生負擔，亦讓他們可以體驗公司產品。

訪問SUPER X老闆兼總經理李攝俠，談與《香港01》合作，為「海南青年創科交流團」提供團袋。（鄭子峰攝）

李攝俠透露，經典圓筒袋專為學生做運動而設計，「放對運動鞋、放條毛巾」，而且放入物品後圓筒袋會更挺身。他更透露圓筒袋的箇中秘密，關鍵在於圓筒袋的兩條圓形膠條，由師傅運用獨特技術逐個縫製，由於學習技術需時，並需配合特別揀選的膠條才能做到效果，笑言即使國際名牌也無法複製。

SUPER X前年開始重新塑造品牌，包括重推經典袋款和限量版籃球，吸引不少本地以至美加客戶購買，「即使運費比圓筒袋售價還貴，依然吸引海外客人網購」。另一方面，公司放手讓年輕設計師負責設計，推出新款圓筒袋和服飾，無論顏色、配件均緊貼潮流，例如用上時下流行的手機繩作為肩帶，希望能吸引顧客。

訪問SUPER X老闆兼總經理李攝俠，談與《香港01》合作，為「海南青年創科交流團」提供團袋。（鄭子峰攝）

另一方面，SUPER X擬於土瓜灣設立陳列室、透過網上社交平台小紅書向內地客宣傳，李攝俠直言，「呢個品牌當年咁轟動，我唔想無咗」，期望能找到肯去做的有心投資者接手。

現時本港正鼓勵青少年投身文創事業，李攝俠認為青少年創意無限，但欠缺實戰經驗和製作技巧不多，設計往往未能平衡創意與成本、生產技術等現實情況，期望未來能有機會與更多青少年分享實戰經驗，為本港培養具備全方位能力的創意人才。

《香港01》 將於2024年下半年聯同包括SUPER X 在內的本港品牌共同推進本港經典品牌轉型為香港零售、創意產業等注入活力，也會邀請本港中學共同參與此創業創意項目，最終成果將在年宵和線上平台發售，為香港青年創造創意創業機會，有興趣了解相關報名詳情可聯絡 education@hk01.com 或經 WhatsApp 35828747 黃先生。學術界/機構友好有意合作亦可經上述聯絡聯繫。

「《香港01》教育活動巡禮 2024」將於稍後在線上進行，40分鐘內將會介紹多項精彩活動：國內交流團、「STEAM＋01 ESG LAB」、全港最大型創科學界比賽 HKSTP City I&T Grand Challenge 等等，有興趣參與線上簡介會的教職員及各界友好可經連結留下電話電郵，稍後專人將聯絡。