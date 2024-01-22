教育及職業博覽2024|過百場精彩活動 專家名人分享升學就業資訊

無論是即將畢業的同學，還是在職人士，當面對未來出路，或許都會感到茫然。若你到了這個面對升學就業的人生交叉口，就千萬別錯過由香港貿易發展局 （香港貿發局）主辦的第33屆教育及職業博覽。今屆博覽將於1月25至28日在香港會議展覽中心舉行，是次以『力拼追夢 成就解鎖』為主題，期間更將舉行超過100場精彩活動，邀請專家名人分享精闢見解及心路歷程。更雲集17個國家及地區、800家教育機構、專業學會及公私營機構等，為學生或求職者提供一站式升學、進修和就業資訊，並且提供超過3,000個就業機會，部分僱主更設即場面試。公眾人士免費入場，有志尋求更佳出路的朋友，就記得到時入場參與。預先登記入場，還立即獲贈精美禮品一份！



四大主題 過百場活動剖析就業趨勢及各行業前景

前路難以預測，面對出路，不少人都會感到迷惘，尤其是一眾學子，但是若有前輩指路，或許能撥開迷霧。今年教育及職業博覽，將舉辦超過100場活動，邀請來自演藝界代表、智慧農業、創科公司創辦人等多位星級名人和業內人士，分享入行經驗、心路歷程和成功之道。

去年邀得導演陳詠燊分享心得。

100場精彩活動，設有四大主題。首個主題為「文化藝術」，西九文化區管理局代表會分享如何追尋藝術夢，爆炸戲棚創辦人兼藝術總監陳恩碩（Tom Chan）將分享由幕前音樂劇演員轉戰幕後成爲導演的追夢過程，以及如何在追夢和現實之間中取得平衡，亦將分享製作香港最長壽音樂劇《我們的青春日誌》的成功之道。第二個主題為「創新科技」，機電工程署、香港建造學院等，將於博覽帶來工程和科技相關的職位；編程教育機構火箭學院將主持講座，講解在科技世界需具備的軟實力，而智慧農業科技公司「水耕細作」聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉（Raymond Mak）將分享其創科及創業心路歷程。

由幕前音樂劇演員轉戰幕後成爲導演，爆炸戲棚創辦人兼藝術總監陳恩碩（Tom Chan）將分享其心路歷程。

對科技創業有興趣的朋友，就不要錯過由智慧農業科技公司「水耕細作」聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉（Raymond Mak）主講的「科技創業：創新、挑戰與社會價值」。

在「大灣區升學就業機會」主題中，星學匯秘書長伍文彬將與大家分享內地升學的資訊、報讀策略及畢業後的就業前景，以及他在内地讀書和生活的體會及感受。而在「航空航海」主題中，現役民航機長李漢傑（Joel LEE）將分享他追尋飛行夢的過程及挑戰，並向有意投身航空業的觀眾分享入行要求及秘訣。大會亦請來香港首位女遠洋船輪機長郭詠恩（Joanna Kwok）分享在一個以男性為主的行業中，工作至考獲遠洋船輪機長的心路歷程，以及探討航海職業的未來發展與職業專才教育的重要性。

現役民航機長李漢傑（Joel LEE）將分享他追尋飛行夢的過程及挑戰

是英文導師/ 創業家/ YouTuber/ Instagram博主/ 作家/ 私募股權融資分析師，譚樂敏將（Melody Tam）分享「斜槓青年的星路傳奇：考試秘笈與創業之道」。

特設「教育」及「職業」兩大專區 升學求職均有得著

是次博覽，不僅有名人專家分享寶貴經驗，更貼心地分成了「教育」及「職業」兩大專區，讓參加者更易找到自己的目標！

教育專區，分成「本地教育」、「海外、中國內地及澳門升學」、「終身學習」及「青年廣場」四大專區。「本地教育」展區有多家大學及專上學院，包括香港演藝學院、職業訓練局，及本港三間私立大學等；「海外、中國內地及澳門升學」展區提供歐美、亞洲、中國內地等共16個國家和地區的升學諮詢服務；「終身學習」展區可以了解科技教育等多個範疇在職進修課程；「青年廣場」展區則會為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等各類工作機會。

職業專區亦設兩個不同展區，方便求職人士了解最新就業資訊及求職市場動態，並預計帶來超過3,000個就業機會。在「職業」展區中，不但有18個政府部門及9個公營機構設有攤位，多家銀行及保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構均在展會內招聘人才。而多家求職平台聯同公私營機構將於「招聘廣場」現場接受畢業生、初入職及富有經驗求職者應徵。求職人士可帶備履歷入場，即場申請職位及即場進行面試。

免費入場 預先登記即獲禮品

公眾人士不但可免費入場，預先登記入場即可獲贈精美禮品一份！而預先登記並出席主題日講座系列及星級分享環節的朋友，亦將可獲贈精美禮品一份！想了解升學、進修以及不同行業前景的同學或在職人士，現在就馬上登記！

（資料及相片由客戶提供）