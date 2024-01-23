楊校託管關懷滿載歡笑　校本英語支援成效顯著

每當談及觀塘48及46校網中最注重關愛及支援的小學，家長必定會提及樂善堂楊仲明學校（下稱楊校）。楊校近年推行關愛基金課後託管班、初小課後免費託管班、新來港學童英語提升課程、新學習課時計劃及免費體藝訓練，種種項目皆源於楊校對關愛校園及學生支援的重視。



課後託管班 讓父母與孩子共享親子時光

本年度楊校推行「在校課後託管服務試行計劃」，不單用盡了60個名額，更獲得教育局及社署額外支援，至今受惠家庭已增至80多個，學生可於星期一至五留校託管至晚上七時；家長如有需要，星期六、日及學校假期亦可使用託管服務。蕭子亮校長關心及了解家長的需要:｢部分家長需外出工作，未必能在課後適時照顧子女，特別是工時較長的家長，在輔導子女功課上亦會遇到不少困難。以本校為例，我們於課時內安排一小時功課輔導堂，並讓學生於四時放學後參加不同興趣活動至五時，但仍有家長反映於照顧子女上依然有困難；因此課後託管計劃讓學生七時放學，能大大紓緩家長壓力。｣蕭校長指出學生在託管班不單能完成功課及溫習，更可以參與多元化活動，例如桌遊、藝術創作、閱讀、體藝活動等；亦可使用校內設施及空間，例如STEM ROOM和航天室，與同學一起發掘興趣及潛能。學生回家後，家長不用擔心子女的功課，自然能享受更多的親子時間：｢我們分擔了家長在照顧學生學習方面的壓力，子女的學業成績明顯進步了，親子關係也變得更加融洽！｣

在託管班時段，學生除了做功課及溫習，亦會參加由外籍老師主導的「英語會話訓練」及「學習情緒管理」遊戲等活動。

初小託管班 做好楊校升小銜接適應

楊校十分關心初小學生的銜接及適應過程，因此推展了校本「初小課後免費託管班」計劃，為初小有需要的家長於星期一至五放學後提供免費託管服務至晚上六時。楊校於託管班內安排本校教師、大專學生、家長義工及外籍英語導師提供多元化的學習支援活動，讓有需要的在職家長可在放工後才到校接回子女。計劃着重幼小銜接及學生的全面發展，外籍英語教師主要加強學生的英語學習，提升初小學生的日常對答技巧；本校教師則提供功課指導，支援有不同學習需要的學生。教師團隊會於閒暇時提供多種趣味學習活動，確保學生在課後託管班既能得到適切的學習支援，又能享受多姿多彩的多元化活動。

二年級學生家長黃太表示︰｢我沒有時間和能力輔導子女英文功課，課後託管計劃針對了這一點，讓小朋友在老師們的悉心照顧及輔導下完成作業，更能增加他們與其他同學相處的機會，在多元化的學習活動中培養各種溝通及社交技巧。另一方面，託管班可讓家長有空間外出工作，七時放工後才到校接回兒子，使我和孩子有更多親子時間！｣

黃太十分感謝楊校的託管服務，讓他們可享受更多親子時間。

甄同學家長表示：「託管計劃有助學生提升學習效能。」

託管班學生完成功課後正進行「多元化遊戲」活動。

校本英語提升課程 關懷新來港學童的學習困難

為協助新來港學童早日適應新的環境，楊校向教育局申請新來港學生支援服務，包括繁體中文課、英文補習班、輔導課程、課外參觀和家長講座等。蕭校長表示︰｢學校除了推動教育局的支援項目，亦會運用校本資源關注新來港學童的學習需要，並增聘英文科統籌主任，為學校設計及發展出楊校獨有的課程支援計劃。｣英文統籌主任補充︰｢只要為新來港的學童提供適切的學習支援，例如根據學生程度設計「English Learning Booklet」及「Phonics Booklet」、舉辦英語親子戶外學習日及親子創意工作坊等活動，為同學締造濃厚的英語語境，學生便能發現英語的實際用途，不僅能協助他們發掘英語學習的樂趣，更能提高自信心和口語能力，提升英語學習的成效。｣黃同學媽媽指出：「孩子英語學習有顯著進步，除了家人的支持及孩子的努力，老師的指導和鼓勵更是功不可沒。」

家長感謝學校英語教師為孩子設計多元化的課程及活動，讓他們克服英語學習上的困難。

學校安排新來港學生在赤柱利用英語訪問外國遊客、到餐廳點餐、在超級市場格價購物及進行尋找商店等學習活動。

學校舉行親子墨西哥及希臘料理體驗工作坊，吸引學生從烹飪中發揮創意、深化英語知識，從而建構生活中的英文語境，成為課堂以外的「Communicative Competence」。

（資料及相片由客戶提供）