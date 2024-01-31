IVE幼教高級文憑畢業生專業獲認可 推動遊戲教學 助兒童發展潛能

現於幼稚園任職校長的IVE高級文憑畢業生章可麗(Holly)認為每個小朋友都有其獨特之處，幼兒教育的工作除了傳授知識，還包括培養小朋友的全面發展、正向態度，以及助他們發掘潛能，可謂別具意義。Holly回想於IVE求學時，課程涵蓋幼兒教育的專業理論、技能和態度，強調知識與實踐融合，助她規劃清晰的事業發展藍圖，投身幼教，發展專業。



IVE / HKDI / ICI 提供約100項高級文憑課程，涵蓋7大專業學科，全屬政府資助。 2月29日或之前報名，合資格同學有機會於3月底獲有條件取錄！

課程資訊及報名詳情：www.ive.edu.hk/study

查詢：(電話) 2897 6111 / (WhatsApp) 2836 1888

章可麗 Holly

新界婦孺福利會博康幼兒學校校長

• 香港中文大學教育碩士(家長教育)

• 香港教育大學幼兒教育學士

• IVE 幼兒教育高級文憑畢業生

實習助全面認識幼教工作 奠定未來專業路向

Holly現職新界婦孺福利會博康幼兒學校校長，能從事有意義的幼教工作並以此作為終身事業，全因當年修讀IVE幼兒教育高級文憑時的豐富實習機會，令她確立志向。Holly分享：「在學期間我獲安排到多間幼稚園及幼兒學校實習，除了有機會學習教授及照顧幼童，亦可涉獵學校的行政工作等，讓我親身體驗幼師的工作和幼兒學校及幼稚園的實際運作。實習時需要學習寫教案及帶領活動，看見小朋友十分投入參與，證明活動能夠引起他們的學習動機，讓我獲得滿滿的成功感，並立志要好好發展幼教事業！」Holly於高級文憑畢業後便獲得實習學校聘用，並於工餘時間修讀學士學位課程，持續進修，將經驗和理論進一步融匯。

除了實習累積經驗，IVE幼兒教育高級文憑亦為學生提供各種業界參觀和體驗，讓他們更全面了解幼教專業的實際運作，亦可增強學生與人溝通的軟技巧及建立自信。此外，同學畢業時已可取得註冊幼稚園教師、幼兒工作員、幼兒中心主管及特殊幼兒工作員等專業資格，可立即投入幼教專業；若畢業生想繼續進修的話，亦可銜接本地或海外大學學士學位課程。

在疫情期間，Holly的學校聯同分校於沙田大會堂舉辦藝術聯展，將幼兒的正向作品展出，透過色彩為社區人士打氣，在逆境中發放正能量。此外，Holly的學校更連續兩年獲頒關愛校園主題大獎，教導幼兒和家長保持正面樂觀的態度面對挑戰！

幼教發展與時並進 從遊戲中學習成新趨勢

疫情期間教學迅速邁向電子化，幼教老師也要化身KOL，學剪片、製作電子教材等，而近年的教學模式亦愈趨互動，鼓勵幼兒從遊戲中學習。Holly在校推行遊戲教學和正向教育，近年因應課程指引亦加入STEM元素，多方面優化教學內容及質素，Holly分享：「現時的幼教工作要不斷與時並進，除了把遊戲融入教學，亦會帶小朋友走出課室學習，讓他們學習新事物及探索大自然，有助他們全面發展。作為幼教老師，要對教育工作有熱誠，亦要懂得靈活變通，與家長適切溝通，維繫良好的家校合作，為小朋友締造快樂的學習氣氛。」

Holly(中)的幼兒學校聘請了不少IVE幼兒教育高級文憑畢業生當幼教老師，Rachel(右三)亦是其中一員。Holly表示：「IVE畢業生都非常實幹，而且態度良好，欣賞她們願意學習及互相幫助的團隊精神。」

IVE畢業生具實力 工作態度正面

身為幼兒學校的校長，Holly對IVE畢業生的實戰能力及工作態度予以肯定，學校亦聘請了不少IVE幼教高級文憑的師妹，楊滿婷(Rachel)就是其中一員。Rachel完成了兩年制高級文憑課程後，選擇銜接VTC機構成員才晉高等教育學院(SHAPE)與英國大學合辦的學士學位課程，裝備好自己迎接幼兒教育的新發展。她分享：「於IVE讀書獲安排到不同類型的機構實習，接觸幼童和教育工作，我曾到一間非牟利機構實習，負責向兒童推廣雀鳥保育，現時擔任老師時亦不時將實習時學到的保育知識學以致用，例如設計雀鳥教具，融入遊戲當中以吸引小朋友學習，從而灌輸保育知識。看見小朋友快樂地成長，是做老師的最大滿足感！」

（資料及相片由客戶提供）