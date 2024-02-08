共創明Teen｜國泰開放日星級導師分享　盼學員具好奇心不怕蝕底

現時政府致力促進青少年發展，其中「共創明『Teen』計劃」助青少年擴闊視野，訂立未來發展目標。國泰於上周六（2月3日）舉辦「航空體驗開放日」，是「共創明『Teen』計劃」第二期首個大型活動，旨在推動學員擴闊視野，加強自信，建立正向人生觀，協助他們為未來定下目標。



活動當日，逾600名計劃學員及師友獲邀參觀國泰位於機場的設施，包括總部國泰城、國泰貨運站，以及國泰航空飲食服務的航膳廚房，認識航空業運作和探索投身航空業的機會。本年度計劃的星級導師國泰人事董事黃瑋彤Patricia（Patricia Hwang），更與一眾學員分享個人職業生涯規劃。她寄語出席學員要保持好奇心，以及不怕蝕底和勇於嘗試，為將來做好準備。



國泰星級導師Patricia自小夢想加入航空業 歷任多個部門

國泰連續兩年支持香港特別行政區政府「共創明『Teen』計劃」，本年度計劃的星級導師國泰人事董事Patricia與參加學員分享工作經歷，以及如何做好職業生涯規劃。（國泰提供）

為協助學員加深對航空業的認識、認清未來志向，星級導師國泰人事董事Patricia，與一眾學員分享個人職場經歷，以及如何規劃職業生涯。

Patricia表示，加入航空業是自小夢想，特別是自己非常享受旅遊，看着飛機在天空上飛翔感到興奮和好奇，「為何有這麼大的飛鳥可以飛翔在天空上」，因此第一天加入國泰已愛上這份工作，特別是公司講求團隊合作的文化，「每人都願意往前往或多走一步幫助別人」，並分享她職業生涯最近一次難忘經歷。

難忘團隊合作 舉辦七千人員工嘉年華

國泰連續兩年支持香港特別行政區政府「共創明『Teen』計劃」，本年度計劃的星級導師國泰人事董事Patricia（左）與參加學員分享工作經歷，以及如何做好職業生涯規劃。（國泰提供）

上年12月，國泰舉辦了近10年以來最盛大的員工活動—Cathay Fiesta，吸引了超過7千名員工及他們的親友前來參加。活動涉及大量籌備及現場工作，需要靠不同崗位的同事齊心協力，才能讓活動成功舉辦。「團隊合作是非常重要，集合所有人一起討論，就處理方法達成共識，然後共同落實執行。」

至今Patricia已在國泰任職逾二十年，先後於13個不同部門工作，她認為每一個工作崗位都學到一些新事物，「這些並非可以靠閱讀一本書去學懂，要靠師傅前輩指導，去問他們，更重要的是運用好奇心去想如何可以進一步創造，下一個更好發展，而公司給予我機會不斷去學。」

談投身航空業條件 寄語學員須具好奇心不怕蝕底

談及青少年投身航空業所須具備的條件，Patricia以個人為例，認為好奇心十分重要，「他們需具備世界觀，多了解內地以至世界各地的最新發展，對不同事物都感到好奇，願意不斷學習和接觸新事物。其次是要不怕蝕底、不怕失敗、勇於嘗試，持續努力邊做邊學，確保機會來臨時能把握機會。」

同時Patricia指出，航空業涉及不同工種，鼓勵青年人透過不同方式接觸航空業和不同工種，包括是次參觀活動，擴闊眼界並思考自己的興趣所在。國泰除了「共創明『Teen』計劃」外，亦有舉辦「飛躍理想計劃」、各項暑期實習計劃、畢業生培訓計劃，以及與職業訓練局合作培訓，為香港青少年提供探索及投身航空業發展的機會。

籲青少年多嘗試 探索個人興趣

她以個人經驗為例，由於自小喜歡數字，因此大學修讀工商管理學科，但隨着職業生涯發展，曾負責銷售、於外站工作、顧客體驗及設計部為公司揀選為乘客提供的機上娛樂節目，以至現在負責人事管理，她鼓勵青少年應多作不同嘗試，探索個人興趣和長處。

對於今次擔任「共創明『Teen』計劃」星級導師，Patricia期望能與學員互相分享交流，她與學員分享個人工作以及自己如何不斷進步的經驗幫助他們個人成長，亦希望從學員身上學習，了解他們的想法。

陳國基盼學員透過活動認識航空業 林紹波稱致力鞏固香港國際航空樞紐地位

國泰連續兩年支持香港特別行政區政府「共創明『Teen』計劃」，早前邀請超過600名學員及友師參與「國泰航空體驗開放日」，邀得政務司司長陳國基擔任活動開幕禮主禮嘉賓。（國泰提供）

「航空體驗開放日」由國泰集團行政總裁林紹波主持開幕典禮，並邀得政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓。他於致辭時表示，政府衷心感謝國泰一直以來大力支持「共創明『Teen』計劃」，期望學員透過活動，認識航空業多方面發展的可能性。他表示，政、商、民三方將透過計劃，扶持本港青少年「企得更高、睇得更闊、走得更遠」。

國泰連續兩年支持香港特別行政區政府「共創明『Teen』計劃」，早前邀請超過600名學員及友師參與「國泰航空體驗開放日」。國泰集團行政總裁林紹波稱，希望藉著計劃重申國泰培育本地優秀人才，幫助年青人向前邁進的承諾。（國泰提供）

國泰集團行政總裁林紹波於同一場合稱，國泰一直植根香港，重點之一是推動青少年發展，與「共創明『Teen』計劃」的理念不謀而合，因此連續第二年參加計劃，讓香港青少年有機會了解航空業的機遇，並致力鞏固香港的國際航空樞紐地位。

零售與電子商務經理：表達和溝通能力十分重要

國泰早前舉辦「國泰航空體驗開放日」，當中邀得國泰為零售與電子商務經理Daisy（左一）、客戶服務主任May（左二）以及助理行政總廚Sunny（右二），與星級導師國泰人事董事Patricia（右一）對談，分享在國泰的工作經驗。（國泰提供）

是次活動亦邀請了三名來自不同崗位的國泰員工─國泰零售與電子商務經理Daisy、客戶服務主任May以及助理行政總廚Sunny與學員分享工作經驗和如何裝備自己，三人不約而同建議學生培養溝通能力。

其中Daisy認為，與技術相比，表達和溝通能力對未來青年人十分重要，亦是青年需要進步的地方，特別是如何與電腦或人工智能「溝通」，給予電腦準確指令。於機場任職的May則鼓勵學生保持自信和開放心態，嘗試主動與外地人聊天，學好兩文三語和說話技巧。Sunny亦認同兩文三語和溝通的重要性，並指自己日常也要不時會報新菜色，認為語文和溝通能力是現代職場基本技能，放諸任何職位也適用。