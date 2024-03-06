《香港01》中華文化學人　助學生領略豐厚中華文化遺產

「01教育」的國民教育配套活動漸受學界關注及歡迎，早前推出全港首套以創科發展為主題，融合國民教育與媒體及資訊素養的教材，已有多達數十間本港中學陸續採用。團隊更於去年與海南省政府及北京航天基金會等單位聯繫，於12月舉行「 STEAM＋01 海南火箭發射觀禮創科交流團」。



踏入2024年，《香港01》將陸續推出多項有關中華文化，以及國家發展的國民教育活動，並正式宣布推出「《香港01》中華文化學人計劃」，推出活動包括三場於香港故宮文化博物館舉行、由本地學者主講的專題講座及博物館參觀。



「《香港01》中華文化學人計劃」目的是與本港學者共同在中小學推廣中華文化活動，由專業學者與學生分享中華文化及歷史精粹，加深學生對國家豐富文化認識。活動之一是邀請本港約十間中小學校，合共約1200人前往香港故宮文化博物館參觀及出席學術講座，認識中華文化。

屆時學生將先參加一場學術講座，先了解更多與展覽相關的背景和知識，然後按照「01教育」團隊特別與一眾歷史及人文系大學生共同設計的自行導賞路線，欣賞博物館內各項展品。

是次學術講座邀得曾啟泓博士、崔中慧副教授、林永昌副教授分別主講三場講座，他們分別專攻博物館研究、敦煌文化研究、商周文化研究，屆時講座將於香港故宮文化博物館內的賽馬會演講廳舉行，三場學術講座及參觀詳情如下：

第一場

活動日期：2024年4月24日

講者：曾啟泓先生（博物館歷史研究學者）

講座主題：從馬六甲到故宮：中國博物館的早期發展（400個名額接近爆滿 ）

曾啟泓博士（博物館歷史研究學者）

第二場

活動日期：2024年5月6日

講者：崔中慧副教授 （敦煌文化研究學者）

講座主題：乘風萬里：敦煌壁畫裡的舟船

崔中慧副教授（敦煌文化研究學者）

第三場

活動日期：2024年5月20日

講者：林永昌副教授（商周文化研究學者）

講座主題：故宮與先秦中國文化的豐富性

林永昌副教授（商周文化研究學者）

每場活動最多400位師生參與，每校每場可安排一級學生（約100位師生）參與。有興趣了解相關報名詳情可填寫報名表格，如有查詢可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡；若機構有意合作亦可循上述方法聯絡。

「《香港01》教育活動巡禮 2024」將於稍後在線上進行，40分鐘內將會介紹多項精彩活動：包括國內交流團、「STEAM＋01 ESG LAB」、全港最大型創科學界比賽 HKSTP City I&T Grand Challenge 等等，有興趣參與線上簡介會的教師及各界友好可經連結 留下聯絡電話及電郵，稍後將安排專人聯絡。