第二屆《城市創科大挑戰》即將啟動　邀各界發揮創意應對社會難題

首屆《城市創科大挑戰》為一些與生活息息相關的難題帶來了許多創新的解決方案。即將啟動的第二屆《城市創科大挑戰》將延續創科精神，再次邀請市民大眾、大學/大專院校和中、小學生，一同發揮創意思維，應對日常生活中遇到的難題，為香港創造無限可能！



《城市創科大挑戰》的參賽對象廣泛，分為公開組、大學/大專院校組、中學組和小學組，任何人士都可以發揮創科小宇宙，提出創新方案，為社區帶來正面影響。參加者可藉著一系列的培訓工作坊，開闊創意思維。中、小學教師更可透過「Train-the-Trainers」導師培訓工作坊掌握教學技巧，引導學生踏入創科生態圈。

入圍參賽者更可進一步參與各式培訓活動，與講者交流互動，從中獲得指導，深造創科應用知識。而比賽優勝者可獲得豐富獎項和獎品，其中公開組及大學/大專院校組的優勝隊伍將獲研發資源和培訓，優化創意構思，進而轉化為具功能性的原型，有機會獲政府部門或公營機構試用。密切留意比賽最新消息，為成為香港下一位「創新者」做好準備。

有關首屆「城市創科大挑戰」詳情可瀏覽：https://www.citytechgc.hk

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