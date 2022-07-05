校園天地｜金錢村何東學校以「童心」與你「同行」

金錢村何東學校推行「童心同行服務計劃」，以「推廣包容的價值觀」為主題，榮獲由教育局與南聯教育基金合辦的第四屆品德教育傑出教學獎—小學組優秀獎。（內容由金錢村何東學校提供）



（金錢村何東學校提供）

「童心同行服務計劃」是全校一至六年級整全的服務學習課程。計劃目的是讓學生參與服務，了解他人的需要，學習與人相處的技巧，加強自我管理的能力，培養感恩及珍惜之心，建立包容別人的精神。

各年級設特定的服務主題和對象：

一年級「感恩有您」：學會感恩及珍惜，以行動和語言回應「愛我的人」對自己的付出。

二年級「傷健同樂」：體會傷健人士行動的限制和面對的困難，學懂得包容別人的精神，同時，珍惜及善用自己的身體。

三年級「伴你成長」：展現大哥哥大姊姊的責任，通過幫助幼小，學會體諒及樂於付出的心。

四年級「關懷扶困」：了解社會現況及基層人士所面對的問題，體會他們的辛勞，懂得珍惜擁有。

五年級「老友有約」：與長者的相處，培養耐性、尊重和接納的心，宣揚「敬老護老」的精神。

六年級「共融行動」：透過共融活動，與弱能人士一同遊戲，了解他們的外表和行為特點，學習欣賞及接納與自己不同的人。

童心同行服務計劃讓學生以童真的心「童心」，去觀察、去理解、去體會不同的人；以平等的心陪伴對方「同行」，一同經歷、一同感受、一同歡笑。透過服務計劃，讓學生明白不是施捨，亦非過度的憐憫，而希望他們能與服務對象同行。

（內容由金錢村何東學校提供）

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