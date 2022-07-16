校園天地｜樂善堂劉德學校　特別假期小任務

早前第五波新冠疫情肆虐，全港學校提前「放暑假」，樂善堂劉德學校善用電子教學平台，為學生安排不同的小任務，讓他們能夠過一個豐富而有意義的特別假期。（內容由樂善堂劉德學校提供）



樂善堂劉德學校的學生對運用電子學習平台並不陌生，全賴老師經常把不同的電子學習元素融入日常教學當中，學校因而設計了一份特別的「暑期功課」，在電子平台上發放了五個不同的小任務，鼓勵老師和學生在假期中進行。

五個小任務在不同方面鼓勵學生進行不同的嘗試。「感恩日記」呼籲學生發掘生活中值得感恩的事情；「家務你我做得到」鼓勵學生多分擔家務，培養自理能力；「我是防疫小先鋒」提醒了學生防疫的重要性；「樂德小歌神」希望讓學生透過音樂抒發抗疫期間緊張的心情；「Just Move！」讓學生透過運動保持身體健康。

其中，2A班曾裕軒同學分享了在假期的第一次下廚經驗，讓老師和其他家長認識了一個新的裕軒，同時也鼓勵了他日後多作廚藝體驗。2B班吳卓謙分享了耕種收成的喜悅，相片中拿着大白菜的快樂感染了其他人。

老師和學生藉着這些小任務分享生活近況，成功建立一個屬於樂德人的社交平台，促進師生和生生互動。學生亦能瀏覽其他同學和師長的點讚及評論，加強彼此之間的連繫，讓各人身隔雖遠，心仍是近。

（內容由樂善堂劉德學校提供）

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