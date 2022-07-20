DSE狀元｜8狀元曝光　迦密中學首誕狀元　女拔萃歷屆狀元數最多

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，考試及評核局昨日（19日）公布今屆誕生八名狀元，即考獲七科5**或以上成績，為五男三女考生，其中四人為16星「超級狀元」。



狀元就讀中學名單今日曝光，港島誕生兩名男狀元，分別讀皇仁書院及英皇書院兩大官立男校，皇仁書院去年首度斷纜後終再誕狀元；另外九龍六間中學各出產一名狀元，分別為拔萃女書院、伊利沙伯中學、協恩中學、喇沙書院、迦密中學和培正中學，女拔更因此追平出產最多DSE狀元的聖保羅男女中學。



狀元放榜情況▼▼▼



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11年累計誕生95名DSE狀元 遍及36間中學

據考評局資料，今屆誕生8名狀元，為五男三女考生，比去年多一名；其中二男二女數學科必修及延伸部份M1或M2都獲5**，成為16星「超級狀元」。

自2012年首屆DSE起，11年來共誕生95名狀元，分布在36間中學，主要是英文中學，也有個別中文中學和直資中學出產過狀元。

▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



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拔萃女書院、聖保羅男女中學各累計誕生15名狀元

歷屆學校狀元榜榜首原由出產15名狀元的直資名校聖保羅男女中學保持，不過該校今年未有出產狀元；原以一名之差屈居第二位的拔萃女書院，今年誕生一名狀元，追平聖保羅男女中學紀錄，齊齊居榜首。

皇仁斷纜一年再誕生狀元

官校之首的皇仁書院自2012年首屆文憑試起，曾連續九年出產DSE狀元，直至2021年才斷纜。該校今年再有學生成為DSE狀元，成為該校第13位，皇仁在狀元排名榜位列第三位。

喇沙書院今年誕生一名狀元，累計增至六名，超越嘉諾撒聖瑪利書院排名全港第四。培正中學及英皇書院各誕一名狀元，累計分別增至四名及三名。

協恩中學及伊利沙伯中學因各再多一名狀元，累計各增至兩名，與港大同學會書院、聖保祿中學及拔萃男書院一樣，五校並列排行榜第八位。至於迦密中學則是首次有學生成為文憑試狀元。

2022年DSE中學文憑試成績。

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