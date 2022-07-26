校園天地｜曾璧山（崇蘭）中學音樂劇《戀人絮語》助學生成長

日前曾璧山（崇蘭）中學劇社舉辦了兩場名為《戀人絮語》的音樂劇，席間學員載歌載舞，盡情表現，有不少同學進場支持，更吸引了著名藝人馬浚偉先生前來指導欣賞。（資料由曾璧山（崇蘭）中學提供）



曾璧山（崇蘭）中學劇社成立了三年，經過三年訓練，學員對台前、幕後、劇本創作及表演都不斷累積經驗，直至今年年初，劇社學員決定將過往所學進行演出，於是決定在下學期舉行大型音樂劇。

全個音樂劇共分為6個小劇本，由不同學員負責不同崗位，包括撰寫劇本、選曲歌唱、排練舞蹈、背景設計等。學員在籌備過程中，都樂在其中，全程投入，獲益良多。

劇社學員中四級溫順仁表示，舞台演出有助我們成長，在籌備過程中，學員除了可以磨練演技外，更學會策劃、執行及溝通等共通能力，對個人成長有莫大幫助。

另一位劇社學員中四級容梓軒指，舞台演出可以令人變得自信，在排練及表演的過程中，我們可以逐一把心中所想具體呈現出來，那份成功感及喜悅，非筆墨可以形容。

曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長十分支持學生參與戲劇創作演出，他認為學員參加了劇社後，變得有信心，溝通能力有明顯進步，自主創作力也提高了不少，開始學懂時間管理，願意向其他人表達意見及展示個人能力。

著名藝人馬浚偉先生前來觀賞指導。（曾璧山（崇蘭）中學提供）

展望未來，何校長希望繼續強化同學對戲劇或演藝的興趣及熱誠，校方將會多製作話劇表演，讓更多同學能感受表演的樂趣或參與其中。

（資料由曾璧山（崇蘭）中學提供）

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