升中派位｜疫情下本地媽媽讓跨境生暫住留港讀書　成功獲派英中

受疫情影響，來往中港兩地均需隔離和接受核酸檢測，令跨境學生和家長大受影響，無法每日跨境來往兩地上學，部份學生因而需改於內地繼續學業。



屯門仁濟醫院羅陳楚思小學有本地家長發揮守望相助精神，讓有需要跨境學生暫住家中，安排一日三餐和照顧上學，讓學生能留港完成學業，最終於升中派位放榜獲派區內英中，繼續在港升學。



屯門仁濟醫院羅陳楚思小學跨境生李澤霖（左二），因母親（左一）工作關係，一度無法繼續留港讀書，幸得同學歐陽健安（右二）的母親（右一）讓他暫住家中，最終順利完成學業，二人同獲派英中屯門保良局董玉娣中學。（冼茗慧攝）

防疫措施下 跨境學生、家長受影響

仁濟醫院羅陳楚思小學小六生李澤霖和歐陽健安，二人於升中派位同獲派區內英中保良局董玉娣中學，未來有機會繼續成為同學，但原來二人曾一度共同生活兩個月。

李澤霖原本與家人居於內地，每日跨境來港上學，不過疫情期間受防疫措施影響，加上母親因工作需要留在內地，令他來往兩地困難，一度面臨無法在港繼續完成學業的困境。

李太憶述，當時來往兩地十分困難，「要和內地的家庭有一後時間的分離需要勇氣」，因此一度考慮讓兒子回內地讀書。後來幸得兒子同學的母親歐陽太支持和鼓勵，願意讓李澤霖在家中暫住寄宿兩個月。李太考慮到香港學校教育資源教多、老師較有愛心，遂決定短暫與兒子分隔兩地，待處理公事後才來港租屋和照顧兒子。

學生獲派心儀學校，與家長分享喜悅。（冼茗慧攝）

本地家長分文不收 讓跨境生寄宿繼續學業

李太透露，歐陽太除照顧李澤霖外，也有照顧其他跨境生，並待學生為親人，卻堅持分文不收，「我嘅小朋友係佢到住幾個月，佢一毫紙都唔收我」。即使有家長向歐陽太送禮致謝，她翌日隔天亦會回禮，形容她們這批互相支持的家長情同姊妹。

本地家長出手相助：疫情無情人有情

開放家門照顧跨境生的歐陽太表示，「雖然疫情無情，但人與人之間有情」，認為跨境母親在疫情下面對各種困難，不少人都堅持不回內地居住，認為彼此之間應該互相幫助。歐陽太補充，不會隨便接受跨境學生來家中暫住，最重要是家長之間需要「同頻」，互相了解和信任。

在歐陽太和各方協助下，李太處理內地事務後來港，在港租屋與兒子同住。她亦有效仿歐陽太的做法，幫忙照顧其他與家長分離的跨境學生，希望傳揚守望相助精神。

在疫情期間，仁濟醫院羅陳楚思小學亦為跨境生提供額外支援，包括恢復實體上課後，老師會特意抽時間替學生補課，定期與跨境生家長聯絡，鼓勵家長之間互相幫忙。