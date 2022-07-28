校園天地｜佛教林炳炎紀念學校「親子歷奇課」

歷奇主要是訓練成長的學習課，學校不但把歷奇體驗學習納入常規課程，讓同學有更多機會接觸及培養正向個人特質，更舉辦親子歷奇課，讓家長也有機會參與，更與子女共同合作完成小任務，以見證孩子們的成長。（內容由佛教林炳炎紀念學校提供）



課堂分別有四個活動，以小組對決形式進行，比賽令活動更具挑戰性，讓同學更能積極投入小組合作。

低年級的「球不着地」，氣球不可掉在地上。經過一輪混亂相撞後，學生隨即想出不同的解決方法，例如精密的企位；

「一指傳球」，每人只用一隻手指把球運送至終點。球一次又一次的掉在地上，同學及家長都堅毅地再次重新開始，以完成項目，有的隊伍更試著用聲音節奏引導其他隊員「1、2、1、2」的步伐；

高年級的「同心棒」，全班一起合作完成指令，人數愈多，合作難度就愈高。即使簡單的動作指令，也很難完成。但他們都沒有放棄，憑著不屈不撓的精神，完成更多的挑戰；

「萬里傳珠」，同學與家長需合作利用管道鬥快把球傳至終點。當然不會順利地一次便成功，導師給予少許時間，使同學與家長分享經驗和感受，回想過往失敗的原因，讓他們動動腦筋，發掘更多可能性，發揮創意及想像力，想出不同的解難方法，從而改變策略，以完成賽事。家長亦非常地投入，他們與子女互相討論如何取得更好成績。

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學校透過不同的歷奇活動，幫助學生與父母建立更深厚的關係。為了促進親子之間的互動，導師會邀請家長多一點稱讚子女，欣賞他們的表現，以增強親子溝通，拉近親子距離。透過參與簡單的活動，與子女打成一片。即使當中經歷失敗及挫折，但有著家人的陪伴與鼓勵，令學生建立信心，有勇氣面對失敗，從而想出更好解難方法，培養學生正面的學習態度和習慣。

是次活動家長們都熱衷參加，透過不斷嘗試、反思、改變策略和實踐，以完成賽事。更可進行多元化訓練，強化自信、合作、積極、堅毅及解難等態度。完成親子歷奇課後，更訪問了多位同學及家長對這項活動的意見及感受。

我好開心，因為爸爸媽媽平時都要番工，好少可以陪我。但今日歷奇課可以一齊跑一齊玩。 學生感想

剛剛(球)差啲掉落地，好彩爸爸幫我地接住，好勁啊！ 學生感想

家長表示這是一個特別的經歷，可以與子女一起上課，一同參與他的日常活動，發現孩子原來已長大了，懂得面對失敗後如何積極地找出成功的方法。

一直以為歷奇堂只係攀石，做運動，原來仲可以從小遊戲中成長，學識合作、解難等等。今日親子歷奇課，多左時間同囡囡溝通，亦都見到佢勇於表達自己嘅感受同意見。 家長感想

（內容由佛教林炳炎紀念學校提供）

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