旅遊注意｜飛機Wi-Fi資料隨時被盜！網絡安全＋航空漫遊服務推介

都市人機不離手，就連坐飛機都要上網。現時不少航空公司也會提供Wi-Fi服務，但是否真的安全可靠？其實，在飛機上使用Wi-Fi與地面公共Wi-Fi同樣存在安全隱憂。為防止被盜取資料，搭飛機都要注意網絡安全！必要時應該選擇可靠的電訊商提供的航空漫遊服務。



確保網絡安全是最容易被忽略的旅行注意事項。（資料圖片）

無論工作出差，又或者出國旅行，人人都手機不離手，就算乘坐飛機時都希望可以繼續上網工作、與工作伙伴聯絡、又或者上IG、FB追post等。不過連接飛機Wi-Fi卻可能危機四伏，一個不小心隨時付出沈重代價，因此就算上飛機都要留意網絡安全。

銀行帳戶、電子郵件或社交媒體帳號都是常見被黑客盜取的資訊。（資料圖片）

飛行網絡安全3大貼士：

1. 小心未加密飛機Wi-Fi

連接飛機Wi-Fi，登入時若需要提供個人資料，有機會因連接未設加密而被黑客有機可乘，從中盜取賬號密碼或信用卡資料等敏感資料。記者建議選用可靠電訊商提供的航空漫遊服務，使用時免換卡，免設定即可使用，毋須輸入個人資料即可於空中連網，大大減低個人私隱外洩風險。

利用電訊商提供「漫遊數據多日通」，有助出遊時保護個人私隱。（資料圖片）

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2. 謹記取消Wi-Fi自動連接功能

黑客可透過設立與飛機Wi-Fi同名的假冒熱點，使用戶手機自動連接至惡意網絡，藉此盜取敏感個人資料，甚至為手機安裝惡意軟件。因此記得落機後，要於手機設定中，取消連接過飛機Wi-Fi網路「自動連接」功能，以防中招！

飛機上網雖然方便，但都要注意偽冒網站。

3. 小心網絡陷阱保障上網安全

除了慎入Wi-Fi，網上詐騙陷阱其實都非常多。最常見就有假冒網站等網絡釣魚陷阱，用戶如稍一不慎受騙輸入個人訊息或信用卡資料，就有機會落入黑客手上，隨時又成為受害者。記者建議為手機安裝網絡安全app，其實坊間現時已有不少選擇，電訊商亦有提供相應的增值服務。例如SmarTone的「上網管家」，具備三大防護功能，可助用戶防禦黑客攻擊，免個人資料外洩 ！包括：

Wi-Fi網絡防護：提示你勿連上危險Wi-Fi，預防資料被盜用，減低外遊時連接機上或酒店等公共Wi-Fi的風險。

網頁防護：連上假冒或釣魚網站時會發出警示，避免引致金錢損失或帳戶被盜。

手機防護：24×7時刻評估手機潛在風險，自動保護手機安全，離線亦受保護，絕對可以幫助減低使用公共Wi-Fi風險。

外遊必用：SmarTone漫遊數據多日通＋航空漫遊

講到具備航空漫遊功能的外遊數據服務，就不得不提本地電訊商SmarTone推出的「漫遊數據數據多日通」！此服務現時已支援航空漫遊，使用量以日計算，直接扣除一日就可於飛機無憂連網，配合埋「上網管家」服務，嚟緊五一或夏日出遊當然就可以放心享受旅程！

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外遊前看看專家提供的小貼士，這樣出發便更安心！（SmarTone）

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