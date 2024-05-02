直航復飛！5小時直達塞班島　探索美式海島風情全家啱玩

想來一趟陽光與海灘之旅，選擇絕不僅限於東南亞！位於西太平洋的塞班島（Saipan），以其迷人美景、氣候宜人、擁有豐富的海洋生態等等聞名於世。從香港飛往這座夢幻般的寶藏島嶼的直航航班曾一度停航，隨住全球復甦，香港飛往塞班島的直航航班終於在4月28日重開，計劃一家大細去度假的朋友們，即來了解一下塞班島，然後plan定去玩啦！



氣候宜人最近香港美國屬地 需簽證便利直航5小時直達

美屬北馬里亞納群島由14座島嶼組成，塞班島是當中面積最大的島嶼，亦是北馬里亞納群島首府，鄰近的天寧島（Tinian）及羅塔島（Rota）為群島最主要的三個有人島。全年平均氣溫為 29℃，擁有「全球最穩定氣溫」的健力士世界紀錄，同時塞班島以其珊瑚島特有的豐富海洋生態、透藍澄澈的大海和純淨白砂沙灘而聞名，是為一個享譽國際的度假天堂兼潛水勝地。

雖然北馬里亞納群島為美國屬地，但是只要持香港特區護照入境，就享旅遊免簽待遇（45天）！而由今年4月28日起，港航恢復營運每週兩班往來香港至塞班島的直航服務，是本港目前唯一提供該航線直航服務的航空公司。 而且其地理位置鄰近香港，由香港出發只需5小時，只比飛日、韓多1小時，而塞班島為 +10 時區，與香港時差僅 2 小時，不用受時差之苦，就可以感受真美式風情！塞班島除擁有自然美景、豐富的水上活動，還有星級酒店/度假村、家庭友好設施，以及濃厚的歷史文化與體驗，令塞班島成為絕佳潛水勝地之餘，亦是理想的親子遊目的地。

▼▼▼打卡必到！▼▼▼

軍艦島（Managaha Island）：

Managaha 在查莫洛語中有「珍珠」之意，白色沙灘滿佈綠色熱帶植物，無污染的風光宛若海上珍珠般天然唯美，獨處大海之中猶如世隔絕的世外桃源，故有「情人島」美名。島上劃有浮潛區之外，亦可以嘗試刺激的海上拖曳傘及其他水上活動，適合逗留半天享受自然美景。

北部環島遊 飽覽日夜美景：

塞班島北岸的萬歲崖、自殺崖、日軍最後司令部遺址等景點，承載着深刻的二戰歷史背景外，北部沿岸壯麗的斷崖山水更是不得不看的美景。

鳥島（Bird Island）：

坐落於海中央的鳥島有着眾多鳥類棲息而得名，遊客可從島上的觀景台欣賞日出時分更能觀賞太陽在鳥島（Bird Island）背景下的海平面中徐徐升起，是塞班極具代表性的景觀。

萬歲崖（Banzai Cliff)：

四周人煙稀少，入夜後能在零光害的夜色下欣賞繁星滿佈的絕景，日與夜各有特色。

▼▼▼玩轉海陸空！▼▼▼

塞班島被全球潛水愛好者公認為潛水天堂，群島周邊雲集擁有各式海灘，並有約 20 個潛點，擁有珊瑚礁、洞穴、斷崖、沉船等多姿多采的海中景色。

藍洞（The Grotto）：

淺藍色耶穌光映照的絢麗奇景位居世界上最好的洞穴潛點，是全球潛水愛好者公認的潛水天堂，即使浮潛亦可以在清澈的水中欣賞美麗的水中生態。

Sand Bar Tour︰

專人駕駛遊艇載至海中央，在海中心設有平台休息，獨享海天一色自由暢玩獨木舟、直立板、浮潛外，更可預訂餐點，體驗海中用餐的絕美打卡享受。

Sea Touch親親魔鬼魚：

由專業教練帶領下與可愛的魔鬼魚近距離接觸，嘗試餵食、互動及合照，場面溫馨、老少咸宜。

高空刺激玩樂：

親嘗駕駛小型飛機高空飽覽塞班湛藍海島美景，過程中在機師指導下體驗親自操控飛機。喜歡更刺激活動的，更可直接來一次 4200 米高空跳傘。

自駕 ATV 山地越野車：

駕駛ATV山地越野車穿越原始山地、隱蔽小路，探索塞班北海岸另一道風光。

塔波查山（Mount Tapochau）：

塞班最高點的塔波查山上設有耶穌像，能飽覽全島景致。雖然高度只有 473 米，因位處地球最深的馬里亞納海溝，而被當地人戲稱「世界第一高峰」。

開蓬跑車自駕環島：

自駕遊玩家必不可錯過塞班島上獨有體驗，租借開蓬跑車環島一周，感受夾道自然綠樹風光圍繞下涼風吹拂的暢快駕駛體驗，拍下絕美打卡相。

世界級高爾夫球場：

塞班島上有 4 座標準 18 洞高爾夫球場 2 座小型高爾夫球場，各具特色海岸或陸地美景，精心設計的球場難度不一，適合不同程度的高爾夫球手挑戰。其中勞勞灣高爾夫&度假酒店（LaoLao Bay Golf & Resort可以在海岸絕景下揮桿，是必試體驗。

▼▼▼外島一日遊▼▼▼

除了塞班島，毗鄰的天寧島（Tinian Island）及羅塔島（Rota Island），均為北馬里亞納群島三大主要島嶼。由於天寧島及羅塔島居住人口較少，更完整保存了天然純淨的自然風光、歷史遺跡、潛水點。可於塞班島上乘坐小型飛機抵達，適合一日遊。

天寧島：

天寧島（Tinian Island）

與塞班島面積相近，島上人口僅塞班島 7 分之 1，自然景觀有神奇噴洞（Blow Hole）、星沙海灘（Chulu Beach），亦保留二戰時的原子彈裝載點及 3500 年歷史的塔加屋遺址（House of Taga）。

羅塔島：

羅塔島獲讚譽為「馬里亞納未經雕琢的寶石」的「樂園島」，由塞班飛行只需約 30 分鐘，由高空向下鳥瞰仿如藍寶石。

▼▼▼星級酒店享受 照顧一個大細▼▼▼

島上雲集多間國際品牌星級度假酒店，提供多樣化的酒店住宿享受。

塞班皇冠假日度假酒店（Crowne Plaza Resort Saipan）：

IHG 集團旗下星級酒店，位於市中心，同時坐擁無邊際海景及私人沙灘，提供多元化的高級餐飲享受，Ataari 晚宴表演等當地特色文化活動，更有魔鬼魚接觸體驗、兒童遊戲室和兒童泳池等親子設施及活動，不論情侶出遊、親子旅遊，都能享受到一站式體貼服務。

塞班世界度假村（Saipan World Resort）︰

設有塞班島上最大水上樂園，園內設有多條不同玩法的滑水道，最長達 200 米，並有人工波浪池、親子海浪叢林等各式泳池設施，適合一家大小一起玩樂。

塞班島清泉度假村俱樂部（Aqua Resort Club Saipan）：

面向阿奇歐海灘（Achugao Beach）的太平洋海景，客房均為寬敞的低層建築，富熱帶風情，套房房型設有Jacuzzi按摩浴缸。

▼▼▼特色原住民文化體驗▼▼▼

塞班島的人口結構多元，但島上的原住民文化仍然存在並受到尊重，許多當地的傳統節日和活動保留了原住民查莫洛人的傳統元素。遊客可以參觀當地的傳統村落，了解查莫洛人的文化和生活方式，並欣賞他們的傳統舞蹈和音樂表演。

Ataari Dinner Show：

塞班皇冠假日度假酒店的Ataari晚宴表演安排樂隊表演、原住民傳統舞蹈及火舞表演，觀眾可以一邊享用特色自助餐一邊欣賞表演，亦有機會受邀上台一起共樂。

傳統獨木帆船體驗：

原住民民族查莫洛人擁有卓越造船能力，獨有的PROA為雙尾木制獨木舟，並外加支架和大三角帆。遊客可以親自登上帆船出遊一趟，感受PROA的魅力。

▼▼▼食盡當地餐飲美食▼▼▼

塞班島四面環海，海鮮當然是具代表性的美食，而加上融入了美國文化，富太平洋島嶼特色及美式交融的BBQ，成為塞班島美食的特色。而且島上亦不少日本及韓國移民，日本及韓國料理亦是在當地必嘗的餐點！

The Terrace - Sunday Brunch︰

酒店周日早午餐自助餐由專業團隊供應各式冷熱菜餚，包括新鮮的壽司和生魚片、海鮮、燒烤、沙律等，還有多款甜點及雪糕。連塞班當地居民亦會相約好友一起享用。

Mai Teppanyaki：

酒店級的日式鐵板燒，在桌邊看專業廚師即席烹調，並有火焰表演，一次過享用精選牛肉、龍蝦、海鮮和時令蔬菜等特色餐點。

Surf Club Saipan Restaurant：

當地著名的海灘餐廳，可以享用塞班特色餐點及調酒外，餐廳所處的海灘更是日落名勝，是打卡熱點。

▼▼▼Shopping精必Check！▼▼▼

Shopping當然是旅行的重要環節，Shopping精可在市中心的 The ARC、DFS Galleria Saipan 輕鬆入手時尚精品，亦可在 I Love Saipan 買到當地特色手信，保證滿載而歸！

香港塞班直航復飛 全港唯一航線每周2班

香港直航塞班島於2019年時一度停航，但今年4月28日起，此航線睽違4年多終於恢復營運！此航線由香港航空營運，每週兩班往來香港至塞班島的直航服務，以A330客機營運，是為目前唯一提供該航線直航服務的本地航空公司。香港直航塞班島只需 5 小時，而兩地時差僅 2 小時，完全不怕Jetlag。

航班時間*：

備註：

*航班編號及時間如有更改，恕不另行通知

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