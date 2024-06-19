深圳自助餐｜舟市水產任食生蠔鮑魚人氣高　5大回本食物+2大貼士

深圳自助餐｜舟市水產｜深圳人氣海鮮自助餐「舟市水產自助餐」大受港人歡迎！《香港01》「好食玩飛」記者實地來到位於金光華廣場的「舟市水產自助餐」。餐廳未開門，已經有數十人排隊等候入場，目測不少都是香港人！記者體驗即撈即煮生猛海鮮夠新鮮，場內亦不少高質熟食值得一試！記者還跟據用餐心得，整理了「舟市水產自助餐」兩大貼士+五大回本食物，食前必睇！



記者實試位於金光華廣場的舟市水產自助餐。（Remi攝）

舟市水產¥279兩小時任食生蠔鮑魚

至於今集餐廳推介環節，記者來到位於金光華廣場的舟市水產自助餐，餐廳11時開門口前，已經有數十人排隊等候入場，目測不少都是香港人！價格方面，舟市水產成人每位¥279，身高1.1至1.4米兒童¥118一位，生日當日憑身份證更可享六折優惠！這個價格在香港很難吃到海鮮自助餐，CP值超高！

舟市水產自助餐未開放食客入場，門外已經有一大班食客等位。（Remi攝）

即撈海鮮生猛扎扎跳 高質熟食區媲美西餐廳

記者一入場便被中間的超大海鮮區吸引，除了多款冰鮮海鮮，包括阿根廷紅蝦、元貝、扇貝、海參任攞任食，部分生鮮區海鮮如大連鮑魚、基圍蝦、藍龍蝦可以自己揀、自己撈！基圍蝦被記者撈起時，還會周圍扎扎跳！

舟市水產主打鮮活海鮮，不過熟食區亦不馬虎，有專人即煎牛扒、羊扒、法式鵝肝等，上枱仲熱辣辣！記者試食羊扒，嫩而不膻，質素媲美西餐廳！

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舟市水產兩大貼士+5大回本食物推介

舟市水產一向是深圳馳名的人氣自助餐，不少人都介紹過！不過今次記者來到舟市水產，整理了舟市水產海鮮拆殼+押金兩大貼士，還有5大回本食物推介！

舟市水產自助餐兩大用餐貼士▼▼

貼士一：鮑魚可以找職員幫忙拆殼，不用連殼下鍋。

貼士二：每枱要付100元押金，如果吃剩超過200克食物就要沒收押金。



舟市水產自助餐5大回本食物推介▼▼

舟市水產自助餐 分店

1. 金光華黑金店

地址：羅湖金光華廣場6樓007號舖

交通：深圳地鐵1號線國貿站A出口



2. 深圳首店

地址：羅湖寶能中心環球匯商場5樓5007號舖

交通：深圳地鐵7號線笋崗站E出口



3. 龍崗店

地址：龍崗深圳仁垣夢中心2樓28號舖

交通：深圳地鐵16號線愉園站C出口



4. 龍華觀瀾湖店

地址：龍華觀瀾湖新城MHMALL一期

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站C2出口



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