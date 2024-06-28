深圳大梅沙攻略！交通+設施收費實地睇！實試深圳唯一牛內臟燒烤

深圳大梅沙｜深圳沙灘｜北上攻略｜夏天最好的消暑辦法當然是玩水，《香港01》好食玩飛記者Remi實試由香港出發去深圳最長海灘大梅沙，並為大家整理了大梅沙交通、淋浴間和儲物櫃收費、小超市買水價錢等資訊。大梅沙沙灘附近還有一個充滿歐陸風情的outlet，大家去到大梅沙不能錯過！Remi還到菜板‧烤牛內臟專門店，食爆汁一米牛大腸等招牌菜！想知詳情記得睇片！



大梅沙網紅打卡路牌（《香港01》圖片）

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大梅沙 ── 深圳最長海灘

深圳地鐵8號線2023年12月27日正式啟用「山海專線」4個新車站，包括鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站。其中大梅沙站A出口可直達大梅沙海濱公園，在1,800米深圳最長海岸線，盡情享受陽光與海灘！而今年就是地鐵通車後首個夏天，相信會吸引力大批港人前往，所以Remi率先為大家探路，等大家可以出發前做足準備！👉到YouTube睇片

大梅沙沙灘各項設施及收費

記者Remi在大梅沙海濱公園實地觀察後，整合各項設施及收費詳情：

● 洗手間：數量充足，免費使用。

● 沖腳設施：數量充足，免費使用。

● 淋浴間：每人¥20。

● 儲物櫃：每櫃¥25，押金¥20。

● 樽裝水：購物中心賣¥6一支。

● 拖鞋：購物中心賣¥29一對。

● 水泡：成人¥35-38一個；兒童¥20-30一個。

（資料截至2024年6月18日拍攝日。）

大梅沙水上活動+打卡位+美食街

來到大梅沙海濱公園，除了玩水，現場還有多個打卡點，包括當地著名地標「鳥人」、巨型韆鞦、網紅打卡路牌。沙灘上還有沙灘美食街，賣粉麵、果汁、水果串等飲料食物，價錢以景區來說不算貴。👉想知價錢記得睇片

大梅沙8號倉奧特萊斯Outlet

大家到大梅沙玩水後，還可以逛逛大梅沙站C出口附近的Outlet──大梅沙8號倉奧特萊斯。這個Outlet建於湖中央，處處可見黑天鵝暢游綠湖的景色。Outlet裏有多個國際名牌店進駐，例如Calvin Klein、Levi's、Champion、crocs等，價錢低至6折。餐飲方面有Pizza Hut、BURGER KING、奈雪、喜茶等。👉記得睇片

菜板‧烤牛內臟專門店 招牌一米牛大腸

菜板招牌一米牛大腸超震撼！（《香港01》圖片）

今次Remi來到一間很有特色的餐廳──菜板‧烤牛內臟專門店。入座後，店員幫忙往爐子放炭，即場炭烤！首先上桌的是招牌一米牛大腸，牛大腸外層很有咬口，內層充滿油脂，沒有一點異味！

還有超震撼牛骨髓煎飯，牛骨長度與我的前臂相約，十分誇張！店員用火槍烤熱牛骨髓表面，將牛骨髓刮進煎飯，擺上炭爐加熱不停撈勻，令牛骨髓全部溶入煎飯！煎飯充滿濃郁油香，加上蔬菜口感更豐富！

當日還有油滋滋牛粉腸、鹽蔥彈嫩薄牛舌、鮮牛蛋、紅油冰碴冷麵、培根泡菜餅、蜂巢手釀糯米酒、蜜薯夾心棉花糖、芝士火山烘蛋等美食！👉到YouTube睇片更震撼

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菜板‧烤牛內臟專門店詳情：

卓悅匯店

地址：褔田卓匯悅購物中心3樓

交通：地鐵4號線上梅林站L出口



卓悅intown店

地址：福田卓悅intown購物中心1樓L118號（西南門入口處）

交通：地鐵10號線崗廈站D出口



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