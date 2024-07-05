深圳菜板烤牛內臟專門店實試！招牌一米牛大腸！真冰做碗食冷麵

不少香港人經常吃韓式烤肉，韓式烤牛內臟你食過未？在深圳福田有兩間分店的「菜板烤牛內臟專門店」，是深圳唯一專門做烤牛內臟的專門店！主打韓式風味、生肉上桌、即場炭烤，帶來非一般視覺衝擊！記者實試一米牛大腸、牛骨髓煎飯、油滋滋牛粉腸、牛扒王、紅油冰碴冷麵等招牌菜。想知食評繼續睇下文！



菜板烤牛內臟專門店是深圳唯一專門做烤牛內臟的專門店！（《香港01》圖片）

招牌一米牛大腸 剪開爆油汁

入座後，店員幫忙往爐子放炭，即場炭烤！首先上桌的是招牌一米牛大腸（¥89），一條大腸已擺滿一個爐。烤熟後，店員將牛大腸剪開，即刻爆出油汁！牛大腸外層很有咬口，內層充滿油脂，入口沒有一點異味！

巨型牛骨髓煎飯 牛骨長度與記者前臂相約

還有超震撼牛骨髓煎飯（¥89），牛骨長度與記者的前臂相約，十分誇張！店員用火槍烤熱牛骨髓表面，將牛骨髓刮進煎飯，擺上炭爐加熱不停撈勻，令牛骨髓全部溶入煎飯！煎飯充滿濃郁油香，加上蔬菜口感更豐富！

油滋滋牛粉腸 腸肉粉嫩

牛粉腸在鐵盤上將多餘的油脂煎出，滋滋作響！外皮是誘人的焦色，入口Q彈不韌。比起牛大腸，牛粉腸的腸肉更為粉嫩，滋味十足！

油滋滋牛粉腸外皮焦脆，腸肉粉嫩。（《香港01》圖片）

紅油冰碴冷麵 冰碗奉上打卡一流

紅油冰碴冷麵都是菜板的招牌菜之一！冰麵用冰碗奉上夠特別，打卡一流！而且食物在冰碗保持涼爽的溫度，入口酸爽冰涼，啱晒夏天消暑食用！提提大家，這道菜式份量頗多，建議兩人共享一碗。

菜板的紅油冰碴冷麵，用冰碗盛麵！（《香港01》圖片）

當日還有鹽蔥彈嫩薄牛舌、鮮牛蛋、培根泡菜餅、蜂巢手釀糯米酒、蜜薯夾心棉花糖、芝士火山烘蛋等美食！👉想知詳情即刻睇片

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菜板烤牛內臟專門店

卓悅匯店

地址：褔田卓匯悅購物中心3樓

交通：地鐵4號線上梅林站L出口



卓悅intown店

地址：福田卓悅intown購物中心1樓L118號（西南門入口處）

交通：地鐵10號線崗廈站D出口



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