深圳南頭古城攻略｜5大美食推介＋4間必逛小店　必試抹茶牛奶冰

南頭古城攻略｜南頭古城位於深圳市南山區，是24小時開放的文化創意街區，至已今有近1700年歷史。古城的建築物古色古香，保留了歷史遺跡的風韻，非常適合來愜意度假、享受慢活日子。



現時古城增添了不少美食店及必逛的小店，如清爽解暑的牛奶冰、焦香入味的腐乳雞翅；又或者各類精品文創小店，咖啡與黑膠唱片融合的個性店鋪等。《香港01》好食玩飛記者整理出懶人包，一文介紹清楚南頭古城有什麼好食、好逛！



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古城位於南山區，像是從喧囂鬧市穿梭回小古鎮。（小紅書@鄧不理）

南頭古城5大美食攻略

南頭古城美食｜1.圖南冰室——夏日解暑必食，招牌抹茶牛奶冰

圖南冰室是南頭古城著名的冰店。店內招牌抹茶牛奶冰，整體微甜，鹹香的芝士奶蓋與濃郁抹茶的配搭，別有一番滋味。配料有少許餅乾碎和小金珠，口感層次十分豐富。店內亦提供芝士焦糖豆乳牛奶冰，芝士青提牛奶冰等，無論是像小編一樣的甜食愛好者，還是喜歡清爽口味的大家，都能在店內找到心頭好。

1.圖南冰室

地址：深圳南山大道3061號



南頭古城美食攻略｜2.呷不停——台式炸物店，香脆九層塔鹽酥雞

小店主打台灣炸物，招牌鹽酥雞配合著九層塔和洋蔥，解膩之餘味道層次豐富，炸雞外脆內軟。另外推薦甜不辣，將魚肉打成泥，然後油炸，外脆里糯，比較有咬口！杏鮑菇亦非常香脆，一啖咬去看得到的汁水，食材很新鮮。注意小店口味偏辣，不能吃辣要提早同店員講。

2.呷不停

地址：深圳南山區中山東街49號



南頭古城美食攻略｜3.Super Banana 超級香蕉——現烤爆漿香蕉燒

小店位置藏在南頭古城的小巷中，不太容易找到。招牌是可愛的現烤歪頭香蕉燒，外皮被烘烤至酥脆，蛋奶香濃郁，內餡一咬開便爆漿，還可以拉絲，而且不會太甜。香蕉燒口味選擇豐富，有芋泥、紫薯、肉鬆甚至榴蓮等口味。留意店鋪中午兩點開賣，售罄為止，想試的朋友仔要bookmark住啦。

3.Super Banana 超級香蕉

地址: 深圳南山區南頭古城朝陽南街72-1



南頭古城美食攻略｜4.大頭良——秘製腐乳雞翅，巨大蟹柳棒

大頭良的招牌腐乳雞翅來自潮汕，店家會先將雞翅用獨家秘製的腐乳醃製入味，再用高溫油炸，因此表皮金黃酥脆，滿口飄香。CP值超高，15元人民幣2隻。可以選辣椒蘸料或者醬汁，店家提供秘製的鴨屎香醬汁，十分有特色。巨大的脆脆蟹柳棒、紅薯、芋頭、雞腿肉也十分推介。

腐乳與焦香酥脆的雞翅非常夾。（小紅書@奈良莫奈）

4.大頭良腐乳雞翅

地址: 深圳南山區南頭古城朝陽南街（超級香蕉對面）



南頭古城美食｜5.彬媽糖水——滋補美顏糖水鋪，街坊認證超好味

彬媽是古城區獨棟的糖水鋪，每天只供應五款溫熱的糖水，養生滋補。推薦店內人氣糖水「彬媽大滿貫」，堆滿了紅豆芋圓蓮子桃膠，桃膠慢煮至軟糯，芋圓是店里純手工制作，名副其實很滿足！

「鮮奶燕麥蓮子」，蓮子挑選得極好，每粒都又大又綿，一個不愛吃蓮子的人都會愛上！加上燕麥完全可以當正餐。店內還有「玫瑰桃膠銀耳」、「竹笙銀耳雪梨」等，具體當天有什麼，就要看運氣啦。

5.彬媽糖水

地址：南頭街道南頭城社區中山南街41號



南頭古城4大必逛地點

南頭古城必逛｜1.「Finger」——手作文創小店，巨型小熊公仔

位於南頭古城的Finger Shop以藝術商店的形式，販賣許多可愛有趣的精品，是一間讓人們可以在快節奏城市中「慢下來」的雜貨鋪。門面有一隻巨型小熊公仔，經常吸引不少人來拍照打卡，店內也可以影即影即有，影完還可以自己DIY。小店還會每周不定時開設藝術手作課堂。

南頭古城必逛｜2.「幻樂園」——黑金色調唱片店 x 咖啡館

這間「幻樂園」集咖啡、甜品、漫畫、CD、家具為一體，藏在一座小獨棟樓中。店鋪一樓是各種咖啡豆、中古首飾、手工藝品、潮玩漫畫，還有一個小型的展示畫廊，里面所見皆可出售，邊逛邊拍，十分特別。

二樓是黑膠CD藏館與家具空間，在二樓的梳化上看漫畫、聽音樂，或者歎杯咖啡，吃店內提供的低糖甜品，愜意到一整天的時間不知不覺就溜走了。

南頭古城必逛｜3.「布蘭兔的植物莊園」——童話仙境般的雜貨鋪

藏在古城的「布蘭兔的植物莊園」名副其實，如同童話仙境莊園般精緻、漂亮。店里主要賣特色花果茶、精緻的茶具，茶葉有各種各樣的味道可以試喝，推薦果香味馥郁的「水果莊園」。還有各種首飾小玩意，如瓷器、小飾品等。還有很多包裝很好看的禮盒，絕對是一個買伴手禮的好地方。

南頭古城必逛｜4.「雜交樓」——地標建築，隱藏秘密花園

「雜交樓」是南頭古城的地標建築物，由五棟獨立樓房簇擁而成的建築組團，建造於不同時期，材料、結構、風格各異。隊歷史、建築有興趣的朋友仔不容錯過！

改造後的「雜交樓」保存了現有建築的覆雜、矛盾與沖突。經過內部雕鏤貫通，外部重新型塑，經年的加建改造、材料更替被記錄，頂部還並置了一直一曲、一實一虛的新體量，隱藏了一個屋頂小園，四個孤立的屋頂融合成為一個置身喧嘩城中村的靜謐花園。無論是過來欣賞參觀，還是拍照打卡，都非常合適！

深圳南頭古城

營業時間：24小時年中無休

地址：深圳市南山區南頭天橋北8米處(深南大道旁)

交通：1.落馬洲過關，福田口岸站乘4號線搭2站到會展中心站，換乘1號線搭11站至桃園站，換乘12號線搭1站到南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約38分鐘）

2. 羅湖過關，羅湖站乘1號線搭18站到桃園站，換乘12號線搭1站到南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約50分鐘）

3.深圳灣過關，乘的士至登良站（約10多元人民幣），乘2號線搭1站到後海站，換乘11號線搭1站至南山站，換乘12號線搭2站至南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約28分鐘）



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