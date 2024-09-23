深圳好去處｜小梅沙新海洋世界10.1試業　最大圓柱魚缸+200稀有種

深圳好去處｜深圳鹽田區小梅沙海濱地區從2019年開始進行更新工程，當中深圳最大的海洋主題公園「小梅沙新海洋世界」將於今個國慶日10月1日起試業。公園佔地逾6萬平方米，設有5大展區，展出約200多種稀有名貴物種，而試業期間更有限定約85折優惠。要留意的是，小梅沙周邊地區仍然有不少工程進行中，因此周圍配套有待更新。



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小梅沙新海洋世界國慶日起試業 成人門票可享近85折優惠

主打陽光與海灘度假風情的小梅沙海濱地區，自2019年開始進行翻新工程，期望打造出全新旅遊區。而主要區域中的小梅沙海濱公園和美高梅酒店已於今年5月開幕。而區內另一亮點，深圳最大的海洋主題公園「小梅沙新海洋世界」亦將於今個國慶日10月1日起試業，試業期間成人門票可享近85折優惠。

5大展區 睇北極熊、白鯨等200多種珍稀物種

園區佔地逾6萬平方米，設有5大展區及4大秀場，擁有200多種珍稀名貴的物種，展區包括熱帶館、極地館、鯨豚館、海獅混養館、青藍洞大廳等。

熱帶館內有色彩斑斕的海洋生物，如各種鯊魚、鰩魚和水母等，還有紅樹林。而極地館則有北極熊、海豹、北極狐和企鵝等極地動物。鯨豚館定時有特色鯨豚劇場演出，可以觀賞海豚、鯨魚表演。海獅混養池中有不同品種的海獅，亦可以看到牠們在水上水下的樣貌。壓軸的青藍洞大廳擁有國內最大的圓柱形展缸，展示數萬條沙丁魚及深海魚類，呈現出海底沙丁魚風暴的景象。

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加入先進科技 機甲鯨鯊+360度光影匯演超吸睛

而海洋世界同時引入先進科技元素於展館中，加入全息投影、3D等，打造17項獨特科技互動體驗，包括極地主題飛行影院、機甲鯨鯊，還有國內首創360度青藍洞帷幕多媒體展項，會上演光影匯演，為遊客帶來不一樣的海洋世界。

除了展示海洋生物，小梅沙海洋世界還規劃了美人魚表演、花車巡遊等精彩節目，融合海洋生物保育教育於娛樂中，是親子遊的好地方。

除了展示海洋生物，小梅沙海洋世界還規劃了美人魚表演。（小紅書@攝影師傑文兒）

試業門票優惠 2類人免費入場

試業期間，小梅沙新海洋世界推出試業優惠，原價成人門票為人民幣280元，試業優惠折後為人民幣240元；另小童及長者門票為150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者，更可免費入場，國慶假期不妨到這個全新景點一遊！值得一提的是，優惠門票可以在本地寶上預購，以下為購票教學。

小梅沙新海洋世界

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

票價：成人門票原價人民幣280元、試業價人民幣240元；小童及長者人民幣150元；身高1米或以下之未成年人士及70歲或以上長者免費入場

交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站A出口



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