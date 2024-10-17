深圳地鐵7號線懶人包｜美食＋景點9推介　必行無印風商場、動物園

深圳地鐵7號線二期（東延線）將於今年年尾正式開通！深圳地鐵7號線貫通福田區、羅湖區、南山區，連接田貝、筍崗、華強北、福田南、車公廟、西麗等分區，隨住二期開通，將增設兩個全新地鐵站，以後北上吃喝玩樂就有更多選擇！記者已為大家搜羅周邊美食、必行商場等熱門景點，以便大家沿著深圳地鐵7號線大玩特玩！



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深圳地鐵7號線一期起點為西麗湖站；終點為太安站，當中路線涵蓋福田區、羅湖區、南山區，連接田貝、筍崗、華強北、福田南、車公廟、西麗等分區。而二期（東延線）將於2024年12月尾正式開通，將由本來的終點西麗湖站引出，新設北大站、學府醫院站，以後北上吃喝玩樂或有更多選擇。而在地鐵線二期開通之前，以下搭乘地鐵7號線一期就能直達的食玩買美食景點推介，就可以玩住先啦！

玩樂篇

深圳地鐵7號線美食景點推介【1】皇崗村站：水圍1368文化街區

位於福田區的水圍1368文化街區，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達，相當方便！街區由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，云集各式各樣的餐廳、酒吧、cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，加上色彩繽紛的佈置，氣氛非常熱鬧，打卡拍照一流。

地址：深圳市福田區水圍新村174棟

交通：皇崗村地鐵站B2出口，步行10分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【2】田貝站：翠竹公園

位於羅湖區的翠竹公園，是深圳唯一一個以竹為特色的公園，頗有日本嵐山竹林小徑的風情。公園共設有6大區域，包括延山迎賓區、引泉聽琴區、花坡蝶舞區、暢襟遠眺區、森林浴神區和健身休閒區，各處竹林滿佈，還有不少以竹為主題的繪畫及浮雕，加上環境清幽，十分適合閒逛和打卡。此外，翠竹公園還有「貓貓山」的稱號，到處藏有可愛的小貓，也是公園內的另一片風景！

地址：羅湖區翠竹路1078號

交通：深圳市羅湖區翠竹路1078號，步行約5分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【3】西麗湖站：深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

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地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。



深圳地鐵7號線美食景點推介【4】筍崗站：萬象食家

萬象食家位於羅湖區筍崗一帶，鄰近羅湖口岸，是深圳首個沉浸式市集商場，裝修以簡約無印風設計，有別於深圳走高級路線的商場，逛起來毫無壓力。而萬象食家以「食」為商場賣點，有多間人氣餐廳進駐，如重慶火鍋渝月川、人氣片皮鴨店小吊竽湯，再配合多樣化的娛樂店舖，如提供各種遊戲及玩具的玩刻、親子友善的玩樂場所Lollypet萌寵樂園、簇絨地毯工作坊等，非常適合於假日前往。

地址：深圳市羅湖區筍崗街道梅園路71號深圳萬象食家

交通：深圳地鐵7號線筍崗站E出口，步行7分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【5】洪湖站：洪湖公園

位於羅湖區中心、有「千湖之湖」之稱的洪湖公園，位於羅湖區中心，該公園以荷花而聞名，每逢荷花花期，在150,000平方米的荷塘便有700多朵荷花盛開，場面非常壯觀！即使不在荷花季前往，公園園內佈滿各式各樣的花草樹木，無論任何季節也能看到優美的景色。

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

交通：洪湖站A出口，步行約7分鐘。



美食篇

深圳地鐵7號線美食景點推介【6】赤尾站：潮汕海鮮撈麵

潮汕海鮮撈麵是區內的人氣食店之一，而且僅有一家店舖。餐廳以新鮮海鮮烹調撈麵及海鮮湯麵為主，每一碗的用料也毫不客氣，可選擇的配料包括鮮蝦、鮮魷魚、蠔仔、花甲等海鮮，而且湯底十分鮮甜，價錢也相對便宜，雙拼也只是$30！

地址：深圳市福田區牛巷坊60-3

營業時間：11:00-22:00

交通：赤尾站D出口步行5分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【7】西麗湖站：黃氏正軒牛奶專家

牛奶愛好者一定不能錯過這家位於西麗366步行街的黃氏正軒牛奶專家，甜品店提供一系列牛奶甜點製品，包括雙皮奶、牛奶桃膠及牛奶方磚等，其中招牌甜品雙皮奶，不但牛奶醇香，而且入口非常順滑，另外店鋪還有其他地道小食，同樣值得一試。

地址：深圳南山區新高路37號

營業時間：11:00-23:00

交通：西麗湖站F出口，步行3分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【8】福民站：潮汕大目牛肉火鍋

潮汕大目牛肉火鍋可說是深圳必吃的地標美食，餐廳於1981年開業，已是著名的老字號。當中推介沙爹牛骨清湯作為邊爐湯底，定不會後悔。而食物方面，必點尊品黃肥牛，採用陝西秦川土黃牛，而一頭牛僅6%的部位可出產的尊品牛肉，肉質不但油脂均勻，而且口感扎實香口，夾帶嚼勁，另外還有胸口撈生牛肉丸，非常彈牙和香濃牛味。

地址：深圳市福田區金田路水圍嘉意台首層

營業時間：11:00-00:00

交通：地鐵7號線福民站D出口，步行約1分鐘。



深圳地鐵7號線美食景點推介【9】湛江漁港

想近近地吃海鮮，位於福民站的湛江漁港，距離福田口岸僅一個站，位置相當方便！餐廳主打新鮮海鮮美食，如招牌的蝦蟹粥，非常足料，而且味道鮮甜，另外還有湛江特色菜家鄉白切粉，表面淋滿香油和芝麻，味道相當香口惹味。另外推介這裡的扇貝、瀨尿蝦、生蠔和白切雞，價錢十分便宜，是本地人都經常光顧的親民美食。

地址：福田區水圍村水圍街183號

營業時間：10:30-03:00

交通：福民站D出口，步行約5分鐘。



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