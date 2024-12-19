深圳海鮮燒烤推介！李小太燒烤人均¥100起歎巨大生蠔！附必食推介

深圳燒烤店推介｜李小太燒烤｜北上攻略｜除了烤串還想烤海鮮？羅湖東門就有好選擇！《香港01》好食玩飛記者Remi去到深圳人氣美食店李小太燒烤，品嚐用果木明爐烤岀來的海鮮，包括巨大生蠔帶子和羅氏蝦，以及牛羊肉串等等美食，人均只需¥100起！埋單時更有小禮物，立刻睇片啦！



美味秘訣：即切、即串、以果木明爐即烤

客人點餐後，店員會即時把食物切開和串連，然後以果木明爐燒烤，可以增加烤物的果香味和炭燒味，而且經過高温果木炭烤，可以把肉入面多餘的油脂逼出，令肉質更加鮮嫩和美味！

李小太燒烤的美味秘訣，在於用上了果木明爐。（香港01圖片）

《海鮮類》

李小太燒烤｜【1】鹽烤羅氏蝦

這個必點的鹽烤羅氏蝦，羅氏蝦每隻都是從魚缸中撈起，即撈即烤。李小太的特色就是店內有個大魚缸，可以看到很多蝦，每隻都很生猛！它們都是即叫即撈，相當新鮮。上碟後的羅氏蝦，有蝦膏在裡面之餘，還爆膏！連蝦殻上都見到少少！蝦肉結實和有彈性，除了它是鹽烤能嘗到鹽粒之外，蝦本身蝦味也十分濃郁！

每隻鹽烤羅氏蝦都是從魚缸中撈起，即撈即烤！

李小太燒烤｜【2】原味生蠔

原味生蠔同樣是湛江生蠔那款，同樣是非常大，吃數隻很快飽肚。原味的烤蠔有配兩種醬汁，一種是酸爽泰汁，另一種是芥末豉油。把酸爽泰汁倒些少在蠔上，酸酸甜甜且蠔肉又滑又嫩！

原味的烤蠔有配兩種醬汁，一種是酸爽泰汁，另一種是芥末豉油。

李小太燒烤｜【3】烤蒜蓉生蠔

李小太的生蠔是正宗湛江生蠔，蠔的體積大之餘每隻至少有5両重，看起來蠔肚都很飽滿，光是夾起已經聞得到濃郁蒜香，有蒜蓉味令生蠔更惹味！

烤蒜蓉生蠔每隻至少有5両重，非常飽肚！

李小太燒烤｜【4】超大粉絲帶子

帶子體積很大，每個帶子都有6兩以上，就算切開了都足足有7片之多，而且切開了的好處是什麼呢？就是不會韌，有些帶子煮得不好就會韌，但這帶子入口仍然很軟熟，粉絲吸滿帶子湯汁，特別鮮。

每個帶子都有6兩以上，就算切開了都足足有7片之多！

李小太燒烤｜【5】蒜蓉大元貝

蒜蓉大元貝看起來很肥厚飽滿，它烹調得很嫩，入口完全不韌，貝柱部分也很有咬口和結實！

蒜蓉大元貝看起來很肥厚飽滿！

李小太燒烤｜【6】台灣胡椒蝦

鍋內的胡椒蝦是有膏的，將牠們開背，加上秘製的胡椒醬汁一起煲，將胡椒味完全地滲透進蝦肉！

胡椒味完全地滲透進蝦肉！

李小太燒烤｜【7】錫紙黄花魚

這道錫紙黃花魚非常特別，用錫紙包着蒜來炭烤，這樣包着烤，可以把蒜味、魚的汁水全部鎖在裡面，那些味道就滲透到魚肉中，非常滋味！魚肉超級嫩，一戳就散開，入口即化，不過提醒大家，吃的時候小心魚刺！

錫紙黃花魚，用錫紙包着蒜來炭烤，把蒜味、魚的汁水全部鎖在裡面。

《肉類》

李小太燒烤｜【8】招牌爆汁牛肉

李小太招牌爆汁牛肉，是李小太在大眾點評最多人推薦的第一名菜式，可以看到牛肉是肥瘦相間，一眼就能看出新鮮，網友介紹得沒錯！一點都不韌，經過高溫炭烤，所以鎖住肉汁內，咬入口會有爆岀來的肉汁！

招牌爆汁牛肉的牛肉是肥瘦相間的！

李小太燒烤｜【9】濕辣牛肉

濕辣牛肉非常適合牛肉愛好者！一定要品嘗這個濕辣牛肉！顧名思義就是配上濕辣醬的牛肉。這個濕辣醬是湛江一帶的醬汁，這個醬可以沾淋在牛肉上，也可以我先沾一點點嘗試，這個醬汁既辣又甜，可以說是又香又辣又多汁！這個醬的辣度確實辣，但是又會讓人停不下來。這款牛肉與招牌爆汁牛肉相比，會較透薄和嫩口。

濕辣牛肉啱曬牛肉愛好者！

李小太燒烤｜【10】呼倫貝爾羊肉串

呼倫貝爾羊肉串的羊肉，是採用了內蒙古大草原純天然牧場飼養，3至6個月大的蘇尼特羔羊，所以吃入口沒有羶味之餘肉質還緊實，吃下去外焦內嫩，非常美味！

呼倫貝爾羊肉串的羊是在內蒙古大草原成長。

李小太燒烤｜【11】火爆雞皮串

火爆雞皮串，咬下去有咯咯的脆雞皮聲，雞皮已經去除多餘脂肪，所以只會烤一層雞皮，不會有油膩感，吃上來有焦香、酥脆的口感，值得再點！

火爆雞皮串，咬下去有咯咯的脆雞皮聲！

《素菜類》

李小太燒烤｜【12】烤茄子

茄子肉一絲絲，吸收了全部湯汁和蒜味，啱曬喜歡食用蒜味的重口味人士！

茄子肉一絲絲，吸收了全部湯汁和蒜味！

李小太燒烤｜【13】北海道吐司

北海道吐司有些鹹香的味道，再加上有煉奶，又鹹又甜，有種黃油的感覺。很多人食燒烤焦點都在海鮮或肉類，其實配搭吐司可以大大提高風味，是必點菜式之一。

北海道吐司鹹香的味道，再加上有煉奶，鹹甜交融。

《粥類》

李小太燒烤｜【14】海蝦瑤柱砂鍋粥

大家吃燒烤時想潤潤口，就可以點這個海蝦瑤柱砂鍋粥，整鍋粥大約是3至4人份，非常足料！蝦數量多，瑤柱又甜而且它的海鮮味非常濃郁，蝦與瑤柱的味道完全釋放，而且這鍋粥用砂鍋盛裝，保溫能力較好。

大家吃燒烤時想潤潤口，可以點這個海蝦瑤柱砂鍋粥！

師傅精準把控火候，鍋氣十足。經過慢火熬制，海鮮的精華充分融入粥中，每一粒米都吸滿海鮮的醇厚滋味，降温天氣來一碗，暖胃又暖身。

李小太●燒烤（東門鴻展中心城店）

地址：羅湖區人民北路2010（2002號）鴻展廣場2樓206號舖

交通：深圳地鐵老街站F岀口步行約476米

營業時間：10:00 - 次日03:00



除了東門鴻展中心城店，李小太還有另外7間分店，我們當日也有來到另外2間，分別是國貿分店和海上世界店！

李小太●燒烤（羅湖金光華店）

地址：羅湖區人民南路2069號國際商業大廈東座101A號舖

交通：深圳地鐵國貿站A岀口步行約210米

營業時間：11:00 - 次日03:00



李小太●燒烤（海上世界店）

地址：南山區望海路海上世界C區船后廣場102號舖

交通：深圳地鐵海上世界站A岀口步行約590米

營業時間：11:00 - 次日03:00



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