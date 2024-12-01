Trip.com優惠碼｜訂酒店Promo Code領取！《香港01》獨家7%折扣

Trip.com優惠代碼2024｜聖誕限定優惠｜《香港01》好食玩飛團隊，今次帶來2024年Trip.com《香港01》讀者專享酒店預訂Promo Code優惠折扣代碼！讀者只要在訂酒店付款前輸入指定優惠碼，便可享7%折扣優惠！無論用手機/電腦都可扣！事不宜遲，立即介紹Trip.com 《香港01》讀者專享酒店優惠碼詳情以及使用方法！



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Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼詳情

讀者只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外7%的折扣！這個優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，而且沒有使用次數限制，可以根據需求多次使用，無論新舊會員都可以使用。

trip.com推出多項聖誕限時優惠。

活動期間: 由即日 至 2024年 12月31日

入住適用期間: 由即日 至 2025年12月31日

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

如何使用Trip.com優惠碼？

使用的方法十分簡單，你可以事先Bookmark/儲存本文章，當訂酒店前開啟本文並到指定Trip.com優惠代碼頁面，Copy複製優惠碼後於付款前輸入即可！如果發現不能使用，可嘗試將語言切換至繁體中文再嘗試！緊記！必須要在訂酒店前複製，本優惠碼不會儲存在Trip.com的「我的優惠碼」內。

Trip.com 每週快閃優惠

推廣期間：2024年12月2日 至 2024年12月8日

推廣優惠：泰國航班、預訂1航班+1酒店即可獲得2000Trip coin（HK$156）

領取方法：按此

推廣期間：2024年12月9日 至 2024年12月15日

推廣優惠：港幣$200/$50 火車優惠券、港幣$300/$150 酒店優惠券、大灣區定價酒店、預訂2班火車+1間酒店即可獲得1000 Trip coin（HK$78）*不限目的地

領取方法：按此

推廣期間：2024年12月16日 至 2024年12月22日

推廣優惠：台灣航班、預訂1航班+1酒店即可獲得2000 Trip coin

領取方法：按此

推廣期間：2024年12月23日 至 2024年12月29日

推廣優惠：大灣區 / 香港 / 澳門旅遊產品、上午10時門票閃購、內地住宿套餐

領取方法：按此

Trip.com推出快閃優惠

盈舍輕奢酒店（羅湖火車站國貿地鐵站店）低至$199晚

推廣期間：2024年12月10日上午10時

深圳硬石酒店 低至$599晚

推廣期間：2024年12月10日上午10時

廣州花都雲居酒店 低至$399晚

推廣期間：2024年12月11日上午10時

廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店 低至$399晚

推廣期間：2024年12月11日上午10時

珠海中海鉑爾曼酒店 低至$399晚

推廣期間：2024年12月12日上午10時

珠海橫琴星樂度露營小鎮 低至$399晚

推廣期間：2024年12月12日上午10時

👉🏻即睇詳情🔎

條款及細則

1. 推廣／使用日期（「推廣期間」）：即日起至2024年 12月31日

2. 旅行／入住日期：即日起至2025年12月31日

3. 推廣期間，用戶通過「Trip.com x HK01」之指定連結跳轉至Trip.com預訂酒店，以適用之信用卡或付款方式即享酒店指定折扣（「優惠」），優惠適用於全球酒店之預付房間。（優惠不適用於部分酒店房型，以實際預訂時所顯示之訊息內容為準；另外，優惠亦不適用於機票加酒店（「機加酒」）、景點門票加酒店等套票產品）。

4. 優惠碼可於Trip.com手機應用程式（App）、電腦版網站（PC）及手機版網站（香港）上使用。

5. 優惠使用方法：於酒店預訂頁面預訂酒店時輸入指定優惠碼，該張訂單即享7%折扣，折扣只適用於房價及稅項。

6. 優惠不可與其他折扣、推廣優惠等同時使用。

7. 如取消已使用優惠碼的訂單，該優惠碼會自動退回您的帳戶，您可於推廣期間再次使用。如其後透過致電客戶服務作出更改並取消使用了優惠碼的訂單，該優惠碼將被作廢。

8. 如預訂產品為酒店，則折扣前價格為該指定房型的原價，該價格可能與酒店公佈的零售價格不同。

9. 酒店取消及預付政策因應不同房型而有所不同；實際情況請於預訂時參閱房間政策。

10. Trip.com 不會就因過期、無效、取消、名額已滿、無法使用或由於技術問題而無法使用等因素的優惠而負責或作任何形式的補償。

11. 如有任何不法或濫用， Trip.com 保留法律追究權利。

12. Trip.com 保留隨時修改或取消此優惠以其條款和細則的權利，恕不另行通知，並保留對本推廣優惠條款。

13. Trip.com 保留更改及最終決定權。



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