澳門蛇年行大運推介 花車匯演+大金龍巡遊+煙花表演 附活動時間表

2025年是雙春閏月的蛇年，想與摯愛親朋共度一個熱鬧非凡的農曆新年？推介大家近近地去澳門！因為澳門準備了三大精彩活動，由花車巡遊、舞龍舞獅到璀璨煙花匯演，無論一家大細定親朋好友，都可以由年初一玩到元宵！立即睇睇3大活動重點內容，bookmark出發啦！



一、2024年農曆新年花車匯演：目不暇給的視覺盛宴

金鱗閃耀，瑞氣千條！1月31日及2月8日，盛大的2025農曆新年花車匯演將華麗登場！以「金鱗昇輝 歡樂春節」為主題的花車，配以精彩絕倫的表演，定能讓你目不暇給。華麗的花車、動感的音樂、活力四射的表演者，將為您呈現一場視覺盛宴，讓您感受澳門新春的繁華與活力。與家人朋友一同觀賞，捕捉精彩瞬間，留下美好回憶！

如果錯過花車巡遊，大家還可以到澳門漁人碼頭及塔石廣場，舉行的花車展覽再慢慢拍照及欣賞！

詳情可以到https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/article/cny/parade-2025瀏覽！

二、龍騰舞躍賀新春：近距離感受傳統文化魅力

除了絢麗的花車巡遊，怎能少了傳統的舞龍舞獅表演？1月29日及30日，「龍騰舞躍賀新春」社區巡演將帶你近距離感受中華傳統文化的魅力！全長238米的大金龍和18頭醒獅將穿梭於大街小巷，為你帶來新春的祝福。更有財神爺、福祿壽三星等向你拜年派送金元寶，寓意財源滾滾，福壽安康。今年更特別邀請了2025年「東亞文化之都」——中國湖州和韓國安城的表演隊伍參與，一次就可以體驗不同地區的文化魅力，感受更豐富多彩的新春氣氛！

活動日期及時間:

大金龍巡遊

日期：2025年1月29日 （農曆正月初一）

時間：上午11時至下午1時

地點：大三巴牌坊至媽閣廟

內容：安排238米長的大金龍及18頭醒獅，聯同財神、福祿壽三星、金童玉女、蛇生肖及澳門旅遊吉祥物“麥麥”向澳門居民和旅客拜年及派送金元寶，大金龍沿途和澳門居民和旅客互動，送上新春意頭彩運。

社區巡演

日期：2025年1月29及30日（農曆正月初一及初二）

時間及地點：上午10時30分至下午6時15分（詳見程序表）

內容：安排醒獅舞龍、吉祥人偶、財神及金童玉女到向市民及旅遊拜年及派送金元寶，邀請海內外多支表演隊伍分別於不同時段在澳門半島多個社區及離島區精彩演出，共賀新春，為社區注入濃厚的新年節日氣氛。

三、歡樂春節 靈蛇獻瑞煙花匯演：璀璨煙花點亮夜空

新春佳節的壓軸大戲，當然是萬眾期待的煙花匯演！1月31日、2月4日及2月12日晚上，「歡樂春節 靈蛇獻瑞煙花匯演」煙花匯演將在澳門夜空綻放，為大家呈現三場璀璨的視覺盛宴！最佳觀賞地點包括孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、南灣・雅文湖畔等。與家人朋友一起尋找最佳位置，欣賞絢麗的煙花，許下美好的新年願望，共同迎接新一年的到來！

詳情可以到https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/article/cny/parade-2025瀏覽！

（資料及相片由客戶提供）