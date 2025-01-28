澳門蛇年新春好節目！初三/初十一「金鱗昇輝 歡樂春節」花車巡遊

2025癸巳蛇年，雙春閏月，好事成雙！想體驗一個與眾不同的農曆新年？那就來澳門，感受「金鱗昇輝 歡樂春節」花車匯演的魅力吧！令人花多眼亂的花車巡遊、驚喜不斷的精彩表演，熱鬧非凡，定能讓你和家人朋友留下難忘的蛇年回憶！今年的澳門農曆新年花車匯演以「金鱗昇輝 歡樂春節」為主題，寓意澳門繁榮昌盛，再創輝煌。17輛精心打造的花車，如同金光閃閃的靈蛇，將穿梭於澳門的大街小巷，為你及親朋好友送上新春的祝福！而且花車巡遊將會於1月31日（正月初三）及2月8日（正月十一）舉行，路線不同，感覺氣氛亦不一樣，兩場巡遊，給你雙倍精彩！以下立即睇：



第一場：1月31日（正月初三）晚上8點，西灣湖廣場閃耀登場！

從西灣湖廣場出發，途經孫逸仙大馬路、澳門科學館，最後抵達澳門漁人碼頭。沿途不僅可以欣賞到絢麗的花車，還能觀賞到來自世界各地的表演團體帶來的精彩演出，感受多元文化交融的魅力。

觀賞花車之餘，更能暢遊澳門著名景點：

• 西灣湖廣場: 浪漫湖畔景緻，感受澳門的悠閒氛圍。

• 孫逸仙大馬路：沿途可以欣賞到現代建築與歷史建築的交融。

• 澳門科學館: 獨特錐形建築，寓教於樂，是親子遊的理想之選。

• 澳門漁人碼頭: 歐陸風情，異國情調，讓你彷彿置身浪漫歐洲。

第二場：2月8日 (正月十一) 晚上8點，青洲社區喜迎新春！

從青洲河邊馬路出發，途經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路等，最後抵達祐漢街市公園。深入社區的巡遊路線，讓更多居民和遊客近距離感受新春的喜慶氛圍。

探索澳門多元面貌：

• 青洲： 澳門工業區，感受澳門的發展活力。

• 黑沙環： 澳門住宅區，體驗澳門的市井生活，感受地道澳門風情。

•祐漢街市公園： 品嚐地道美食，感受澳門的“人情味”。

精彩表演，點燃節日激情！

兩場花車巡遊都將伴隨著精彩的文藝表演。首場在西灣湖廣場，第二場在祐漢街市公園，來自不同地區的表演團體將為你帶來視覺盛宴！另外，如何大家錯過了兩場花車巡遊，亦可以到澳門漁人碼頭及塔石廣場，舉行的花車展覽再慢慢拍照及欣賞！

詳情可以到https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/article/cny/parade-2025瀏覽！

（資料及相片由客戶提供）