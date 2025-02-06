由布院美食5大推介｜炭烤和牛煲仔飯+金賞可樂餅　一Cafe打卡滿分

由布院美食｜由布院（或稱湯布院）是與福岡同樣位於日本九州的溫泉小鎮，以其優美自然景色和寧靜環境吸引不少人前來遊玩。同時美食都是重要的一環，《香港01》好食玩飛記者就整理出由布院5大美食，當中包括超人氣的炭烤黑毛和牛由布釜飯、打卡滿分SNOOPY CAFE，和外脆內軟芝士薯餅金賞可樂餅等，保證大家食盡好嘢！



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由布院（或稱湯布院）是位於日本九州大分縣的溫泉小鎮。

由布院美食【1】由布釜飯心——炭烤黑毛和牛日式煲仔飯

由布釜飯心，主打炭烤豐後牛及地雞的釜飯，港人亦稱之為日式煲仔飯，因為釜飯與煲仔飯同樣是加入砂鍋中製成。餐廳內所有餐點都是即叫即做，會先即場炭燒大分縣產的黑毛和牛豐後牛，另可選擇地雞或鰻魚。豐後牛以其牛肉味濃郁、入口即融的口感而聞名，再配上剛煮熟、米香四溢的釜飯，吃過的人都表示這絕對是由布院的名物！

由布釜飯心 （金鱗湖本店）

地址：大分県由布市湯布院町上1492の1

營業時間：10:3018:30 (最後下單時間 17:30)

由布釜飯心（由布院駅前店）

營業時間：10:3018:30 (最後下單時間 17:30)

地址：大分県由布市湯布院町北5の3 2F



由布院美食【2】Kikusuke——山椒咖哩烏冬

喜歡食烏冬的朋友就千萬不要錯過這間以山椒咖喱手打烏冬聞名的餐廳！食客都大讚其烏冬口感彈牙，加入山椒的咖喱口味有點麻麻的口感，再配上爽口的時令蔬菜，讓人食過想一口接一口。除了山椒咖喱烏冬，餐廳也有天婦羅、蔥豬肉沾烏冬等選擇。據悉，烏冬全都是師傅當天一早準備的，所以餐廳賣完就會關店。

Kikusuke 山椒カレーうどん 菊すけ

地址： 大分県由布市湯布院町川上１２６９−３６

營業時間： 11:00-15:00 （最後下單時間 14:30）逢星期三休息



由布院美食【3】SNOOPY茶屋——打卡滿分SNOOPY CAFE

史路比主題CAFE「SNOOPY茶屋」不僅餐點有多樣化選擇，包括意大利薄餅、咖哩飯、新地、咖啡等，正餐甜品一應俱全。部分餐點更是使用當地食材製作，最重要的是，這些餐點都加入了史路比造型，賣相可愛精緻，即使不是史路比粉絲都想打卡！另外，茶屋也有周邊商品可選購，例如史路比曲奇、限定版毛公仔、鎖匙扣等，適合作手信。

SNOOPY茶屋

地址：大分県由布市湯布院町川上1540-2

營業時間：10:00-17:00（午餐最後下單時間16:00／咖啡店最後下單時間16:30）



由布院美食【4】金賞可樂餅——外脆內軟芝士薯餅

想來點輕食或下午茶小點？可以一嘗連本地人都愛吃的金賞可樂餅，這間小店的可樂餅都是現炸而成，外皮酥脆，馬鈴薯內餡綿密鬆軟。除了有芝士和咖哩等多種口味的可樂餅可供選擇，還可以試到大分縣的特色美食雞肉天婦羅和炸肉餅等。

金賞可樂餅（金賞コロッケ）

地址：大分県由布市湯布院町川上1481-7

營業時間：星期一至日 09:00–17:30



由布院美食【5】鞠智 cucuchi——手信必買銅鑼燒

鞠智cucuchi是許多網民推薦必試的由布院美食，其銅鑼燒不時都會推出限定水果口味，當中栗子口味為最長青口味，添加了滿滿的栗子忌廉，賣相非常吸引，成為打卡甜品。另外，店內也有獨立包裝的銅鑼燒，適合送禮作手信。

鞠智cucuchi是許多網民推薦必試的由布院美食。（小紅書＠TouHouHolic）

鞠智 cucuchi

地址：大分県由布市湯布院町川上3001-1

營業時間：星期一至五10:00-17:00／星期六、日10:00-17:30



睇完美食，想訂酒店準備一趟由布院之旅？

以下精選由布院5間溫泉旅館！

由布院溫泉旅館【1】由布院温泉 有樂旅館（OYADO URAKU）

「由布院温泉 有樂旅館」（OYADO URAKU）坐落於由布院温泉，來往JR由布院站只需要8分鐘步程，旅館亦鄰近湯布院花卉村、湯布院街及金鱗湖等熱門景點，非常方便！旅館僅提供10間客房，私隱度極高！雖然酒店大部分客房都沒有私人風呂，但附設露天温泉，加上人少，浸溫泉時亦不怕尷尬或人多！

客房設計以日本和室客房為主，需要自行鋪床，早餐及晚餐亦會在客房內享用。房價亦包含免費早餐及晚餐，不少遊客大讚旅館的傳統日式早餐和懷石料理晚餐非常美味，份量十足！

由布院温泉 有樂旅館（OYADO URAKU）

房價：人均HKD$922起（日式客房（8張榻榻米）；包早餐及晚餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2868-5

交通方法：JR由布院站步行8分鐘

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由布院溫泉旅館【2】古都花心旅館（Koto No Kashin）

古都花心旅館（Koto No Kashin）坐落於由布院温泉，距離JR由布院站大約10分鐘步程，金鱗湖、湯之坪街道、湯布院花卉村等景點亦均在步行10分鐘內可抵達，交通和觀光都便利。

酒店位置生活機會十分好，附近有超市和便利店。旅館只有14間客房，客房空間感十，設計主要分為日式房間及和洋式房間兩種，部分客房自帶半露天私人溫泉，較便宜的客房則需要共用浴室。酒店亦設有3個公共溫泉可以使用，其中2個更是24小時開放。

古都花心旅館（Koto No Kashin）

房價：人均HKD$414起（8個榻榻米日式房，1樓，房內無浴室 ）

地址：大分縣由布市湯布院町川上1018-7

交通方法：JR由布院站步行10分鐘

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由布院溫泉旅館【3】湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）坐落在由布院，來往由布院站需要大約7分鐘車程，前往熱門的觀光景點亦需要駕車前往，對於自駕遊的旅客來說會比較方便，酒店亦有提供免費私人停車場，也可以提早打電話預約接送服務，非常貼心！

酒店只有12間客房，隱私度高，環境亦相對寧靜。傳統日式客房需要使用公共浴室，和洋式客房裡則配備乾濕分離的浴室和廁所，所有客房均設有小露台，可以看到大自然景色。酒店附設露天風呂溫泉，亦可預約私人家族風呂。房價包括每日兩餐，通常是早餐及午餐或晚餐。

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

房價：人均HKD$629起（標準日式房；包兩餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2212-35

交通方法：JR由布院站車程7分鐘

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由布院溫泉旅館【4】湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）鄰近由布岳溫泉，距離JR由布院站需要大約5分鐘車程，如果不是自駕遊的旅客，酒店亦有提供免費車站接送服務。雖然酒店距離熱門景點有段距離，但勝在環境清幽，除了有室內溫泉及露天風呂外，更有哥爾夫球場及按摩室可以使用！酒店僅提供10間客房，每間客房都有獨立的私人風呂，私隱度極高，更可以看著絕美的大自然風景歎懷石料理晚餐，可以房間內盡情享受一泊二食。

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

房價：人均HKD$2,214起（標準間-雙床；包早餐及晚餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川南589

交通方法：JR由布院站車程5分鐘

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由布院溫泉旅館【5】由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）

由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）坐落在由布院温泉，距離由布院站大約9分鐘車程，步行15分鐘內可抵達金鱗湖、湯之坪街道等熱門觀光景點。酒店以傳統日式客房為主，設有33間客房，全部客房均有小陽台及私人浴室，部分客房更附設浴缸及私人風呂！酒店亦提供大眾浴場及露天風呂，亦有免費停車場服務，如果自駕遊就非常適合！

由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）

房價：人均HKD$506起（帶浴室的標準日式房間）

地址：大分縣由布市湯布院町川上1691-8

交通方法：JR由布院站車程9分鐘

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