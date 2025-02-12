HopeGoo x 《香港01》優惠碼｜預訂機票／高鐵車票／酒店低至83折

HopeGoo優惠碼｜轉眼就差不多到復活節，想藉著復活節假期去旅行Chill一下？現在就是買優惠機票、酒店的最後機會！全因越近出發日子，機票酒店就會越貴！訂購時再使用優惠碼，就可以慳到最盡！新一代旅行平台HopeGoo最近聯乘《香港01》推出優惠大禮包，優惠低至83折！而且有效期至2025年！想慳到最盡？立即往下看！



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HopeGoo x《香港01》旅遊優惠｜訂機票／高鐵車票／酒店低至83折

香港高鐵車票減$10！（資料圖片）

旅遊平台HopeGoo與《香港01》聯手推出優惠！由即日起2025年12月31日，於HopeGoo預訂機票／高鐵車票／酒店，結帳時使用優惠碼，預訂機票滿$210即減$30，任何高鐵車票都可享$10折扣優惠，預訂酒店可享9折優惠！

HopeGoo x《香港01》5大獨家優惠



🟡機票滿$210減$30優惠碼

🟡香港高鐵車票減$10優惠碼

🟡港澳台酒店9折優惠碼

🟡內地酒店9折優惠碼

🟡海外酒店9折優惠碼



當中最值得一提的是高鐵車票無門檻減$10優惠！以香港西九龍站出發到深圳北為例子，二等座票價$61，使用優惠碼【HK012025】扣減$10折扣後，票價只需$51！折扣低至83折！

領取優惠方法亦十分簡單，只要成為HopeGoo註冊用戶，於「賬戶」一欄，點選「優惠代碼」，然後在「我的優惠代碼」輸入【HK012025】就能領取優惠。

HopeGoo x《香港01》獨家旅遊優惠｜優惠期限

新一代旅行平台HopeGoo最近聯乘《香港01》推出優惠大禮包。（unsplash）

是次優惠活動由即日起至2025年12月31日，無論是復活節想出走，還是中秋、聖誕、新年，都可以憑《香港01》優惠碼到HopeGoo預訂！

HopeGoo x《香港01》獨家旅遊優惠｜適用平台

火車及機票優惠券：HopeGoo應用程式、HopeGoo手機版、支付寶香港小程式

酒店優惠券：HopeGoo應用程式/網站、HopeGoo手機版、微信支付香港、支付寶香港小程式



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