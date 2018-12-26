【四國深度遊】香川縣金刀比羅宮：日本人一生必定參拜一次的聖地

文：GRACE5228

金刀比羅宮（GRACE5228攝）

到四國旅遊的第一站我選擇到著名的 金刀比羅宮，據說這裡是日本人一生一定要參拜一次的聖地，雖然我沒有走到金刀比羅宮的主殿，還是把這個遊記介紹給大家，從大阪離開後搭乘ＪＲ來到岡山車站轉車，竟然搭到好可愛的卡通列車 ，連列車裡面都是卡通圖案，這如果有帶小朋友來一定會很開心～

金刀比羅宮

要前往金刀比羅宮之前我先到丸龜市的飯店寄放行李，然後再搭乘巴士前往琴平，只要在丸龜駅的前方就有巴士可以搭乘～

金刀比羅宮

搭巴士抵達琴平車站後就慢慢步行前往金刀比羅宮，琴平車站一共有兩個，一個是琴電琴平和JR琴平車站，兩個車站都不大小巧可愛，但建築卻相當漂亮～

前往金刀比羅宮就是從這個階梯開始，從這裡到本宮的台階一共有785階，到達奧社則有1386級台階，如果真的不想爬階梯那可以選擇付費乘坐這石段駕籠，就是用抬轎的方式上去，但是費用也不便宜喔!

+ 3 + 2

金刀比羅宮有分很多殿所，像這裡是金刀比羅的本教本部，只想趕緊登上金刀比羅宮主殿，就放棄進去參觀了～

走進大門後會看到五個攤位是在賣糖果的，在金刀比羅宮內是不允許攤販擺攤的，這五個攤位是賣柚子麥芽糖稱為加美代飴，原來這五家人的祖先對於建宮有很大的貢獻，因此稱為五人百姓，而代代相傳下來也已經有800多年的歷史了～

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