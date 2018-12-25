【波斯尼亞首都】薩拉熱窩深度歷史遊　「希望隧道」感受戰爭痕跡

90年代初南斯拉夫戰爭期間，波斯尼亞和黑塞哥維那的薩拉熱窩市被塞爾維亞軍隊包圍了前所未有的43個月。在砲擊和狙擊手的持續威脅下，平民百姓生命沒有保障，他們完全與外界隔絕，人們擔心城市內的供應快將耗盡。薩拉熱窩在戰爭期間被包圍了。機場也無法通行。曾經有人民在機場跑道奔跑向安全地方，因敵方一早已在四周包圖，根本沒有一人可以平安地逃出。 文：erniebb

往隧道的路上沒有太明顯的指示牌（erniebb 攝）

在1993年6月30日，波斯尼亞軍隊便花上四個月時間在機場地底修建了一條800米長的隧道（高1.6米，寬1米），這隧道就似一個壺口的出口部份，將城市與聯合國控制的機場外的波斯尼亞自由領土連接起來，是人民得以逃出的唯一希望，正因如此，這條隧道被稱為［希望隧道］，並提供城市所需的一切。從武器到雞蛋這一切都是通過隧道進入城市的。毫無疑問，如果沒有隧道，這個城市就難以堅持下去。

隧道的一端終止於平民家的房子裡，儘管存在明顯的危險，但這家人勇敢地接待了秘密通道。直至今天，這房子已改建成隧道博物館，但房子的外牆仍然保留著當日炮火的痕跡。

當大家來到參觀時，不要錯過一段在戰爭期間拍攝的錄像，它的內容大部份展示了當時戰爭的市況，人民使用隧道搬運物資的情形，還會看到有一位為軍人們送上飲品的老太太。聽說老太太還在居住，不過就看不見她。

這房子其實是一個帶有文物的小型展覽館，有展出當時這家人使用的物品，軍人製服，運送物資及傷者的小車子，照片，新聞剪報等等。

+ 4 + 3 + 2

參觀者可以進入其中一段［希望隧道］，這部份保存完好，約25米長，因隧道高度只有1.6米，個子高大的話要注意一下。

+ 3 + 2

粉紅色部份就是對方軍隊發炮之地,從圖中可見,只有一個小缺口,那就是機場,可惜沒有人能在地面上逃跑成功,所以只有由地下想辦法 ...

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：到薩拉熱窩尋找羅密歐與茱麗葉之另一個必去之處——希望隧道 (多圖)(波黑)】

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