【度蜜月】歐洲、紐西蘭蜜月預算大公開：不花大錢的巴黎浪漫之旅

想去度蜜月，卻沒有這麼多預算該怎麼辦？這篇小編將介紹法國巴黎、希臘、意大利、紐西蘭、冰島這些經典蜜月地方，還貼心的附上預算表，選對時間、精打細算，法國巴黎、希臘雅典這些地方都可以輕鬆搞定！

1. 浪漫蜜月之旅：法國巴黎

說到蜜月旅行，怎麼能不提巴黎？這浪漫又具有情調的氛圍，應該是每個女生的夢想國度吧！選間下午茶店坐一整個下午放空、以巴黎鐵塔為背景拍照留念、搭着塞納河遊船在河畔旁欣賞巴黎鐵塔、羅浮宮、巴黎聖母院，都會為你的蜜月甜度加到滿分～如果你們是一對具有藝術氣息的夫妻，巴黎也絕對是蜜月的首選，畢竟巴黎除了是浪漫的代表，更是藝術的殿堂，不論是凡爾賽宮、羅浮宮、奧塞博物館等，都會讓人沉浸在藝術氛圍之中～

▶ 【法國8天7夜預算：港幣12000-15000】

航程時間：13-14小時

機票預算：港幣約6000（淡季直達班機，小編是查詢11月份的價錢喔！如果有多一點時間的話，不妨考慮轉機，4500左右就可以了）

住宿預算：每人每晚約港幣400-750（淡季）

交通預算：120歐/人（包含機場交通、Ticket+、火車等費用）

景點、其他支出：港幣2500

小編提醒：住宿價格依照每個人的需求不同，選擇的等級也不一定相同，所以小編衡量的range較廣，以港幣400來說就可以找到平價的商旅囉，當然這是以淡季並且只玩法國來說啦！

凡爾賽宮（VCG）

2. 最老城市蜜月之旅：希臘

雅典

希臘真的是小編人生中必去的清單之一！希臘是世界上最古老的城市之一，擁有超過3000年以上的歷史，更是奧運的發源地，如果從小看過希臘神話故事，對於希臘一定會有一股憧憬～在這裏處處充滿着神話裏的場景，像是宙斯神殿、衛城的巴特農神殿，呈現出神秘又夢幻的感覺～

另外小編也推薦一個私房景點，從利卡維多斯山丘（Likavitto Hill）俯瞰整個希臘世界，希臘建築採用石塊、柱式，兼具美學與構造的整體系統，讓希臘不論是日落還是晚上的景色都真的超、級、迷、人。大家對於雅典的既定印象可能是很貴、交通不方便，但雅典市區的地鐵、火車、公車其實都超方便，如果想要省時也可以選擇雅典的觀光巴士，一日券的價錢在台幣600塊以內，可一次遊衛城、宙斯神殿、協和廣場等經典景點，超級划算啊！

宙斯殿（VCG）

藍白世界度假蜜月之旅：聖托里尼

聖托里尼是位在愛琴海上的一座小島，更是許多人的夢想清單之一，在愛琴海上佇立的小山城，愜意的氛圍，加上陽光與藍白色背景的襯托，夢幻般的場景就是蜜月旅行的首選啊～而且這裏還有這全世界最美的夕陽，靠在另一半的肩膀上一起欣賞夕陽緩緩降落到海平面下，黃澄澄的光線映照在白色的建築上，讓聖托里尼的浪漫度破表啊～～

聖托里尼（VCG）

▶ 【雅典市區預算 7天5夜：港幣10000-13000】

航程時間：~20小時（轉機一次，所需時間視乎轉機安排）

機票預算：港幣4000-6000

住宿預算：每人每晚約港幣400-750（淡季）

交通預算：公車一趟約6歐、地鐵一趟約10歐（含機場交通5天約100-120歐）

景點、其他支出：港幣2000-3000

▶【雅典＋聖托里尼 10天8夜預算：港幣13000-16000】

航程時間：~20小時（轉機一次，所需時間視乎轉機安排）

機票預算：港幣4000-6000；港幣400-500（希臘-聖托里尼廉航淡季價）

住宿預算：每人每晚約港幣400-750（淡季）

交通預算：公車一趟約6歐、地鐵一趟約10歐（含機場交通、聖托里尼交通5天約150-200歐）

景點、其他支出：港幣4000-5000

3. 時尚、文化兼具蜜月之旅：意大利

如果你很嚮往時尚之都，那蜜月之旅就排上意大利米蘭吧！當然意大利可不是只有時尚，身為文化復興的重鎮，意大利的城市如威尼斯、羅馬都有着深厚的文化底蘊，加上遠離意大利的著名大城市之後，周邊還有着許多美麗、寧靜的小城市、小島嶼，像是五漁村(Cinque Terre)、彩色島（Burano）、玻璃島（Murano）和托切羅島（Torcello），想要盡情的享受兩人世界，就可以考慮意大利這些充滿色彩的小城。

▶ 【蜜月預算10天8夜：13000-18000】

航程時間：~20小時（轉機一次，所需時間視乎轉機安排）

機票預算：港幣4500-6000（轉機一次、淡季價）

住宿預算：每人每晚約港幣450-750

交通預算：250-300歐（意大利跨城市玩，包含地鐵、公車、國鐵）

其他支出：港幣2500-4000

Burano（VCG）

4. 幸福極光蜜月之旅：冰島

北歐神秘島嶼——冰島被評為全球最佳賞極光地點，原始的火山和冰河構成冰與火的國度，成了無數人的繆思和夢幻之地，夢幻冰河、黑沙灘、辛格韋德利國家公園，與另一半一起開車玩冰島、邊追着極光跑，這種蜜月旅行真的會讓人一生難忘！而且冰島因人煙稀少，且全島位於極光圈內，只要天氣好看到極光的機率超級高～小編建議如果是蜜月行程的話可以玩黃金圈、南岸路線，尤其是南岸路線帶着婚紗去拍，更是美到你無法想像的地步啊！

▶ 【冰島10天8夜預算：港幣15000-21000】

航程時間：23-25小時（轉機一次，所需時間視乎轉機安排）

機票預算：港幣6500-8000

住宿預算：民宿每人每晚約港幣400-900；飯店約港幣1100起

自駕費用：港幣250-500/天（不含保險的起步價、油錢）

其他支出：港幣2500-4000

小編提醒：冰島的價錢淡、旺季其實差蠻多，加上蜜月一般來說會住酒店或民宿，還有極光行程、一日遊等，所以小編的價錢也估得比較高，既然是去見一生難得一次的極光，花較多的錢也值得啊～

冰島夢幻冰河（VCG）

5. 冒險蜜月之旅：紐西蘭

如果你們是走冒險路線的夫妻，那麼就去紐西蘭蜜月吧！紐西蘭的皇后鎮就是以極限運動而聞名，不論是跳傘（Skydiving）、高空盪鞦韆（Swing）、笨豬跳（Bungy）都可以在皇后鎮體驗到，如果不想要這麼刺激，也可以選擇到紐西蘭的藍光蟲洞探險、造訪電影場景哈比村，或是看看壯麗的冰河、峽谷地形，這麼多自然景觀，熱愛探險的你當然不能錯過啊！

看看壯麗的冰河、峽谷地形，這麼多自然景觀，熱愛探險的你當然不能錯過啊！（VCG）

▶ 【紐西蘭10天8夜：港幣15000-18000】

航程時間：15小時（轉機一次，所需時間視乎轉機安排）

機票預算：約港幣5000-6000

住宿預算：每人每晚約港幣500-800

自駕預算：每人每天約港幣250-300(不含油錢）

其他支出：港幣4000-5000

以上就是小編推薦的蜜月之旅啦！選對時間、精打細算後，其實雅典與法國真的不如大家想像中的貴，是十分適合想要去歐洲但又不想花大錢的小資夫妻族，當然如果想給自己好一點的蜜月之旅，也可以選擇聖托里尼、冰島、紐西蘭等地。

最後小編也要提醒大家以上預算皆只是參考，還是需要依照淡、旺季、匯率差異，以及自身的需求做選擇，可以把價錢壓得更低、也有可能價錢會提高，還是要與另一半玩得開心最重要啊！

【本文獲「KKday」授權轉載。】