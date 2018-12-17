【德國旅遊】漫步漢堡中央車站附近景點　與幾百人環坐賞七彩水舞

2018暑假 歐洲30日 7/16(一) 【Copenhagen（哥本哈根）→Hamburg（漢堡）】 走過市廳廣場後，我從Copenhagen車站離開，再一次的火車過大海，甲板上依舊充斥著欣賞這片水域的乘客，或坐或躺，享受溫暖。

文：kingofu

比大海更遼闊的是穹蒼，而比穹蒼更遼闊的是胸襟，看著這上下一片藍，我的氣度彷彿增添幾分，蝸牛角上有啥好爭的？

隨著走過的國家越多，我的視野越來越開闊，台灣確實有許多世界頂級的自然景致，足以吸引國際旅人一訪，可惜的是，以一個背包旅行者獨遊的眼光來看，台灣住宿、交通的配套措施，讓人深感窒礙難行。進Hamburg（漢堡），一週前，我從荷蘭來，經Bremen（不來梅）誤點80分。這次從北來，誤點60分，這效率讓我對德國扣了一兩分，但無損於我對他的喜愛。

德國仍是我最愛的歐洲國家，主因有二：

1.二戰後的態度，完全、完全、完全迥異於日本！這些歷史糾葛，我想還是打住吧。 2.梅克爾（默克爾）領導德國，乃至歐洲，收納難民。

德國的氣度，從歷史、從新聞，我看在眼裡，促使我2016年首次遊歐時，以德國為重心。如今再進德國來到Hamburg，我滿心愉悅！

Hamburg景區大都在中央車站周圍，我繞了個遍，沒有山色，盡是湖光，一種悠哉、懶散的氣息在湖濱散開。散步、慢跑、聊天、野餐、躺臥、划船、放空...，距中央車站咫尺之近，有這麼一片廣大的休憩空間，沒有繁忙的交通與節奏，真讓人羨慕德國的都市規劃。

▼按下圖看更多Hamburg景區的風光：

我到處亂走，逛至夜裡，跟著人群來到一處水池，幾百人環坐，我的嗅覺告訴我，肯定有事，水池沒樂團、沒表演舞台啊，那肯定是水舞了，果不其然！

▼按下圖觀看精彩的水舞節目：

看完水舞後，回到旅館，已接近12點，旅館旁有家大超市，進去買了幾樣，不到一歐的500cc啤酒，價格就是漂亮！

八人房寑室，一片黑，三個床位是空的，人不知去向，所以包括我，五個在睡，喔，不對，正確來講，是一個在睡、四個準備睡。你知道『在』睡， 跟『準備』睡的差異嗎？天殺的！那個在睡的，是開坦克？還是鑽土機啊！？技壓全場，讓室友輾轉難眠，甚至走避至大廳。

德國漢堡（ kingofu 攝）

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：一個人背包再遊歐洲(四)】

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