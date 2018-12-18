【馬爾代夫旅遊】3分鐘一片睇晒！入境換錢上網機場島住宿全攻略

3分鐘帶你入住馬爾地夫（馬爾代夫）機場島！免費機場來回機送住宿攻略。

文：jieflash

俗話說的好：機票給他訂下去，旅行最難的部分就完成了！

1.訂機票

我們的機票路線是購買台灣↔新加坡與新加坡↔馬列兩段來回機票，還可以順道先去新加坡玩，這部分就看個人喜好與預算訂購囉。

我們當時訂購機票的參考價錢：

台灣 ↔ 新加坡來回機票：NT5937/人（約港幣1504元）

新加坡 ↔ 馬列來回機票：NT8456/人（約港幣2142元）

2.入境／簽證

海關出入境表格：飛機上空服人員會發，機場也可以拿到。入境卡和出境卡是正反面同一張，照著表填上姓名、出生年月日、護照號碼、護照到期日、預計待的天數和飯店等等基本資料。簽證：護照(有效期限六個月以上)，落地後可辦理30天的免費觀光簽證，先準備好返程的機票，飯店訂房紀錄給海關檢查即可。

3.換錢／匯率

機場出口旁邊有銀行窗口，可以兌換一些當地貨幣。匯率大約是1USD : 15MVR，收據一定要記得保留收好，回程如果有剩餘的錢要換回美金需要看收據喔！ 我們先換30USD = 450MVR，到時候如果不夠用到再跟住宿的飯店換就好。馬爾地夫的錢幣還滿漂亮的……有塑膠塑膠的質感。

4.手機／行動網路

機場出口往右邊走，有一家當地通訊行，可以辦理手機上網卡。如果晚上住宿機場島的話，建議可以隔天再來人潮會比較少。

因為昨晚是半夜抵達機場，辦理網卡的人潮超多，估計會耗上很長的時間，所以我們決定先去旅館休息，隔天早上回到機場搭渡輪前往馬列市區的時候再順便過來購買，果然就完全不用排隊。4G上網卡基本上有兩種方案可以選擇：3GB／16USD與15GB／22USD。SIM卡價目表，可依據行程天數做選擇。我們購買的是15GB方案，基本上使用一週非常夠用了！

5.機場島住宿

馬爾地夫機場島的平價住宿推薦：水晶海灘飯店 (Crystal Beach Inn)

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：3分鐘帶你踏入夢幻國度馬爾地夫！入境、換錢、上網與機場島住宿全攻略。】

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