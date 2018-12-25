【芬蘭．自駕遊景點】Repovesi國家公園　三小時遊歷3000公頃仙境

文：星塵大飯店

住在湖區的第二天，我們猶豫著要去塞馬湖（Saimaa）找尋難得一見的環斑海豹還是到附近的國家公園走走，由於看海豹的季節應該已經過了，所以最後選擇了Repovesi 國家公園—這個芬蘭東南部最大的森林保護區。

▼▼▼芬蘭的國家公園根本就像是科幻電影中的森林，按圖放大一起感受沿路景色吧！▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

如果中途看到什麼比較特別的路線再岔出去，由於10月份的芬蘭完全天黑大約在晚上7:00左右，我們是下午1:00出發，也就是說往前可以走3個小時沒問題。

▼▼▼沿路會發現水很清的湖，和一個很妙的設施......（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

從北歐有很多戶外用品品牌這件事可以反應出，大概有很高比例的人都樂於從事戶外活動，照片裡那三個人是由一個媽媽、一個青少年、一個老人所組成，他們今天會在這個國家公園內過夜，每個人都有自己要背的物品，每個人也都有自己要負責的工作；我覺得這是很好的一種情況，因為每個人都知道自己該做什麼，並且把份內的工作做好，年長的老人甚至能夠自己背一個背包，他並不覺得有什麼特別需要別人來幫忙的，那麼我猜他大概是一個對自己健康負責的人，所以在閒暇之餘還有體力可以跟親愛的家人遊山玩水。 ...

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：芬蘭自駕3000公里：30平方公里的天然遊樂場Repovesi】

芬蘭自駕3000公里：復古小鎮 porvoo 大教堂與散步小徑

冰島北部米湖一日遊